Высокие цены на "лампочку Ильича" остановили завод в Эстонии

Высокие цены на "лампочку Ильича" остановили завод в Эстонии
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предприятия Прибалтики начали ощущать последствия топливного кризиса

Крупный целлюлозный завод в Эстонии вынужден прекратить работу из-за высоких цен на электроэнергию. Таким образом, и до Прибалтики докатилась волна временных остановок и закрытия предприятий вследствие топливного кризиса. Об этом сегодня сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

По его данным, не смог продолжить деятельность завод компании Estonian Cell в городе Кунда. Предприятие вынуждено было остановиться даже несмотря на фиксированные цены в договорах на газо– и электроснабжение. Расходы компании все равно выросли на €1,5 млн и за последние несколько месяцев превысили бюджет на €5 млн.

"У нас нет возможности переложить на потребителей на различных континентах повышение местных цен на сырье и ресурсы. Поэтому мы ищем решения, как справиться с этим кризисом", – цитирует издание обращение Estonian Cell.

В компании предлагают отменить сбор на возобновляемую энергию до тех пор, пока в Европе не завершится кризис с ценами на энергоносители. Также там считают необходимым снизить плату за возобновляемую энергию на 75% в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.

Целлюлозный завод Estonian Cell начал работать в 2006 году. Инвестиции в предприятие превысили €200 млн. Всю продукцию компания отправляет на экспорт, объем которого составляет более €80 млн в год. Три четверти изготовляемой целлюлозы закупают европейские потребители, а остальная часть уходит в Азию.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о переговорах, которые республики Прибалтики ведут с Россией и Белоруссией на предмет увеличения мощностей "лампочки Ильича" в попытке хотя бы немного сбить цену на электричество.

Ранее в ноябре глава одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейр предупредил население Старого света о грядущих масштабных веерных отключений электроэнергии из-за недостаточных запасов газа в подземных хранилищах на континенте.

А в сентябре первыми тревогу из-за топливного кризиса забили британцы и норвежцы – в обоих королевствах стали закрываться предприятия из-за высоких цен на газ и больших затрат на электроэнергию.

Источник: ERR ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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