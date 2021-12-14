Кишенев сильно напугал риск остановки транзита газа

Сегодня, 14 декабря, "Молдовагаз" отчиталась о погашении месячного платежа за поставки российского газа. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом крайний срок для Молдавии, согласно условиям контракта – 20 число месяца.

После просрочки платежа в предыдущий период в молдавской энергокомпании разработали новую систему выплат "Газпрому". Теперь деньги из Кишинева в Москву поступают ежедневно, чтобы исключить риск неуплаты. Это, как заявляли молдавские власти, позволит закрывать ежемесячные платежи досрочно.

Напомним, в первый месяц с момента вступления в силу контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом" предполагаемый перевод со стороны Молдавии так и не поступил. Компании пришлось брать деньги из госбюджета на выплаты за российский газ, после того, как в Москве пригрозили приостановить транзит.

Молдавия уверяет, что повторение инцидента в будущем практически исключено, хотя отдельную озабоченность вызывают просрочки по платежам со стороны населения.