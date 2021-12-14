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Ждать роста импорта белорусской электроэнергии в Украину во вторник не приходится. 14 декабря он сохраниться на уровне предыдущих двух дней – 60 МВт. Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Резкое сохращение поставок электричества произошло еще 12 декабря. Тогда, как отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, импорт из Белоруссии сократился в 13 раз. До этого из республики поступало от 398 МВт до 900 МВт в зависимости от времени суток.
Из-за резкого падения поставляемых мощностей на Украине опасаются, что спрос на уголь в стране сильно возрастет – сейчас его и так не хватает.
Напомним, в понедельник в Незалежной тысячи населенных пунктов остались без электричества. Власти страны сообщили, что причина – в автоматической сработке системы безопасности из-за непогоды.
Как сообщает сайт "Укрэнерго", импорт электроэнергии на Украину, помимо Белоруссии, осуществляется из Румынии, Венгрии и Словакии – всего 432 МВт.
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