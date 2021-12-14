Брюссель пытается бороться с высокими ценами на природное сырье

Производители зеленой энергии станут выгодоприобретателями от решения Евросоюза отказаться от долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа. Такой вывод сделал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя свежую публикацию в Bloomberg.

По его мнению, только долгосрочные договора обеспечивают надежные поставки по стабильным ценам, не допуская резких скачков, которые и спровоцировали нынешний энергетический кризис на европейском континенте.

"Очевидно, произошедшее Европу так ничему и не научило... Именно бизнесу в первую очередь необходимы долгосрочные контракты, поскольку это дает возможность прогнозов. Почему в ЕС этого не понимают, сказать трудно. Видимо, в данном случае они больше опираются на интересы производителей альтернативной энергии", – сказал "Ленте.ру" Беляев.

По его словам, такой однобокий подход и поддержка исключительно зеленой энергетики создают большие проблемы при формировании экономики в широком масштабе. Он отметил, что новая отрасль еще не совсем развита и надежна, что и показала жизнь в 2021 году.

"Видимо, Европа предполагает, что в дальнейшем энергетические ресурсы, такие, как газ, будут востребованы куда больше, что приведет к соответствующему повышению рыночных цен, которое окажется еще и неизбежным ввиду того, что отсутствие долгосрочных контрактов не допускает стабильности в ценообразовании. И вот это уже сыграет в пользу производителей альтернативной электроэнергии", – указал экономист.

Кроме того, в Европе снижаются объемы добычи природного сырья, и в ЕС надеются на рост зеленой энергетики, которая в будущем расширит свою долю на рынке, подытожил аналитик.

Американские эксперты Bloomberg выяснили, что Евросоюз намерен усилить свою энергобезопасность на фоне роста цен на углеводороды, спровоцированного их дефицитом. В прожектах коллективного Брюсселя – сократить сроки газовых контрактов с Россией до 2049 года. Предполагается, что данная мера станет элементом комплексной перестройки европейского рынка энергоресурсов.

Сам законопроект должен быть обнародован 15 декабря, а обсуждение его намечено на следующий день на саммите руководства ЕС в Брюсселе.

