Кому выгодно: экономист пояснил отказ ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Кому выгодно: экономист пояснил отказ ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией
Фото: Meca / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Брюссель пытается бороться с высокими ценами на природное сырье

Производители зеленой энергии станут выгодоприобретателями от решения Евросоюза отказаться от долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа. Такой вывод сделал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя свежую публикацию в Bloomberg.

По его мнению, только долгосрочные договора обеспечивают надежные поставки по стабильным ценам, не допуская резких скачков, которые и спровоцировали нынешний энергетический кризис на европейском континенте.

"Очевидно, произошедшее Европу так ничему и не научило... Именно бизнесу в первую очередь необходимы долгосрочные контракты, поскольку это дает возможность прогнозов. Почему в ЕС этого не понимают, сказать трудно. Видимо, в данном случае они больше опираются на интересы производителей альтернативной энергии", – сказал "Ленте.ру" Беляев.

По его словам, такой однобокий подход и поддержка исключительно зеленой энергетики создают большие проблемы при формировании экономики в широком масштабе. Он отметил, что новая отрасль еще не совсем развита и надежна, что и показала жизнь в 2021 году.

"Видимо, Европа предполагает, что в дальнейшем энергетические ресурсы, такие, как газ, будут востребованы куда больше, что приведет к соответствующему повышению рыночных цен, которое окажется еще и неизбежным ввиду того, что отсутствие долгосрочных контрактов не допускает стабильности в ценообразовании. И вот это уже сыграет в пользу производителей альтернативной электроэнергии", – указал экономист.

Кроме того, в Европе снижаются объемы добычи природного сырья, и в ЕС надеются на рост зеленой энергетики, которая в будущем расширит свою долю на рынке, подытожил аналитик.

Американские эксперты Bloomberg выяснили, что Евросоюз намерен усилить свою энергобезопасность на фоне роста цен на углеводороды, спровоцированного их дефицитом. В прожектах коллективного Брюсселя – сократить сроки газовых контрактов с Россией до 2049 года. Предполагается, что данная мера станет элементом комплексной перестройки европейского рынка энергоресурсов.

Сам законопроект должен быть обнародован 15 декабря, а обсуждение его намечено на следующий день на саммите руководства ЕС в Брюсселе.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
крым наш
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Гость338812
Ну вообще можно посмотреть на историю Европы и всё станет ясно. Когда кричали - "во всём ведьмы виноваты", так поголовно всех красивых баб на костёр. Сейчас кричат "нас зелёная энергетика спасёт". так весь свой народ готовы кинуть с энергоресурсами. В общем очередная инквизиция. Не могут они без этого. Это их суть.
За баб-100%,одни ведьмы остались в европе!И у пендосов!
Пророк
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829-<цензура>,а деньги в России всегда будут,в отличии от вас придурков!
Пророк
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829- заткнись уже.я думал,что ты чуть чуть заблудший.а ты идейный провакатор и идиот,по определению.Сиди на своей параше и не вякай!
ВВМ
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Будем производить сжиженный газ и продавать по всему свету, в том числе и Европе, на 5 процентов дешевле американцев и этого будет достаточно. Только стратегически не упустить этот момент.
Гость337829
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Гость338812
Главного не понимают. Они всё сильнее затягивают на своей шее удавку пиндосов и далее они уже будут полностью от них зависеть. При этом пиндосы свою газодобычу не сокращают. Мало того пытаются все энергоресурсы по миру контролировать.
и ЕС постепенно переходит на ресурсы поставляемые США, что концептуально правильно.
Работать с россией токсично и очень накладно. россия ведет себя очень не корректно как бизнес-партер и использкет свои энергоресурсы в политических целях. потому от ее услуг нужно отказаться.
Гость338812
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Главного не понимают. Они всё сильнее затягивают на своей шее удавку пиндосов и далее они уже будут полностью от них зависеть. При этом пиндосы свою газодобычу не сокращают. Мало того пытаются все энергоресурсы по миру контролировать.
Гость338812
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Ну вообще можно посмотреть на историю Европы и всё станет ясно. Когда кричали - "во всём ведьмы виноваты", так поголовно всех красивых баб на костёр. Сейчас кричат "нас зелёная энергетика спасёт". так весь свой народ готовы кинуть с энергоресурсами. В общем очередная инквизиция. Не могут они без этого. Это их суть.
Гость337829
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Пророк
Не будет долгосрочных контрактов,не будет геологазведки,не будет гарантированных инвестиций в освоение месторождений,в результате не будет газа из России. А дальше что??? Сразу все " зеленые" свои технологии запустят??? Идиотизм!!! Вся Европа сдохнет или без газа или без денег,которые заплатят США за сжиженку! Ну,что хотят,то и получат!
Но сначала сдохните вы. денег то не будет у вас. и это классно !!!
Пророк
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Не будет долгосрочных контрактов,не будет геологазведки,не будет гарантированных инвестиций в освоение месторождений,в результате не будет газа из России. А дальше что??? Сразу все " зеленые" свои технологии запустят??? Идиотизм!!! Вся Европа сдохнет или без газа или без денег,которые заплатят США за сжиженку! Ну,что хотят,то и получат!
Гость337829
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Ну вот и все ! россию вообще и газпром в частности послали во влагалище.
все правильно сделали !
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