С обеда стоимость выросла на $100

Стоимость газа на европеских фьючерсах превысила отметку в 1,5 тысячи долларов за 1000 кубических метров, по состоянию на 14 декабря. Таким образом, биржевая стоимость голубого топлива вернулась к октябрьским показателям, когда был зафиксирован небывалый рост цены на энерногосители.

Приведенный показатель на 10,5% превышает уровень, зафиксированный днем ранее, 13 декабря. В полдень стоимость газа на европейских фьючерсах уже преодолела отметку в 1400 долларов за тысячу кубов.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что стоит за решением Европейского союза по плановому отказу от газовых контрактов с Российской Федерацией.