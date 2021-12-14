В компании придумали способ уберечь Республику от угрозы отключения от поставок голубого топлива

Правительство Молдавии помогло "Молдовагазу" погасить долг перед "Газпромом" за поставки газа в октябре, но больше этого делать не будут – компания должна сама справиться с выплатами. Об этом сообщила премьер Республики Наталья Гаврилица в ходе сегодняшнего брифинга.

"В протоколе, который был подписан, была оговорена плата за октябрь, дальше за обеспечение выплат "Газпрому" отвечает компания "Молдовагаз", – цитирует РИА "Новости" главу кабмина.

Ранее во вторник, 14 декабря, председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания полностью рассчиталась с российским монополистом за газ, поставленный в ноябре, однако до 20 декабря необходимо оплатить еще и половину стоимости сырья, потребленного в декабре. Он попросил экономических агентов авансом заплатить за газ, потребляемый в текущем месяце, говорится в пресс-релизе топ-менеджера в "Фейсбуке".

Кроме того, в компании подчеркнули, что имеют право прекратить поставку газа небытовым потребителям, если они нарушат сроки оплаты, предусмотренные в соответствующем договоре.

Напомним, во второй половине ноября "Газпром" пригрозил перекрыть топливный вентиль Молдавии из-за задолженности почти в $75 млн, которая образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаза".

Дело в том, что контракт между предприятием и нашим концерном истек 30 сентября 2021 года. В октябре"Молдовагаз" покупал сырье по временному договору по $790 за тысячу кубометров. Поставки по новому пятилетнему контракту должны были начаться 1 ноября по выгодному для Кишинева тарифу, но при условии, что молдавская сторона полностью погасит долги.

В итоге власти Республики вынуждены были в срочном порядке внести и принять поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому", что вызвало массу недовольства у некоторых политиков, которые сочли в такой процедуре тайные соглашения с российским монополистом.

