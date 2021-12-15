Правительство страны готовится к допимпорту газа

Министерство энергетики Украины планирует подготовить комплекс мер, позволяющих при необходимости переводить ТЭЦ и ТЭС на работу со 100% использованием газа. На такие шаги решили пойти из-за дефицита угля в стране и проблем с поставками электричества из Белоруссии.

Напомним, объемы импорта электроэнергии из республики резко сократились в минувшие выходные – наращивания мощностей в обозримой перспективе нет. На фоне перебоев с поставками тысячи населенных пунктов на Украине остались без света.

Для того, чтобы обеспечить собственную энергобезопасность, Минэнерго Украины планирует инициировать принятие правительством распоряжения о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа – топливо будут использовать не на постоянной основе, а лишь при необходимости, сообщает RT.

"Мы не хотим допустить ситуацию, которая была в прошлом году, когда "Центрэнерго" использовал газ для производства электрической энергии и не имел средств, чтобы рассчитаться за поставленные объемы, потому что не было предусмотрено соответствующего механизма", – объяснил первый замминистра энергетики Юрий Власенко.

При этом прекращать закупку угля в Киеве не планируют. В декабре Украина ждет поставок 1,95 млн тонн топлива при прогнозируемом потреблении 1,7 млн тонн.