Несмотря на всю строгость, санкции оказались бессильны

Всем известно, что вашингтонская администрация оказывает колоссальное давление на нашу страну с помощью агрессивной санкционной политики. Однако политика не имеет значения, когда речь идет об экономической выгоде для США. Выяснилось, что американские бизнесмены сумели обойти рестрикции и серьезно закупились российскими патронами.



При этом американцы не просто миновали санкционные ограничения, а смогли добиться рекордных объемов поставок. Такую информацию публикуют журналисты РБК. Оказалось, что импорт наших патронов стал самым большим за последние три десятилетия.

Сообщается, что в этом году российские производители поставили своим американским партнерам патронов на почти 158 миллионов рублей. В прошлом году этот показатель был на целых 40 миллионов меньше. Таким образом, самые строгие санкции оказались бессильны перед стремлением американцев обзавестись нашими боеприпасами.

Такого рода торговые операции были запрещены осенью этого года. Однако предприимчивые бизнесмены из Соединенных Штатов Америки оперативно успели получить разрешение на приобретение наших патронов в короткий период между 20-м августа и 7-м сентября. В конце лета вашингтонская администрация объявила о решении ввести санкции на патроны, однако оно вступило в силу только в начале осени.

Этого времени хватило для получения соответствующих лицензий и заключения огромного количества соглашений. Подобного рода лицензии действуют два года, так что до осени 2023-го американцы смогут спокойно закупать российские патроны.

Стоит отметить, что у США большие проблемы в военной сфере. Недавно Арабские Эмираты заявили о готовности отказаться от их истребителей F-35.