Над россиянами нависла опасность нищеты

Перманентный экономический кризис и полтора года борьбы с пандемией привели финансы значительного количества россиян в весьма плачевное состояние. О том, насколько оно плачевно свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией SuperJob.

Без "подушки безопасности"

По данным опроса SuperJob, участие в котором приняли 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны, только 15% россиян могут прожить на свои сбережения больше полугода и всего 7% – год и более. У 43% граждан (прежде всего это люди с доходом 50 тысяч рублей и ниже) сбережения отсутствую в принципе. За период пандемии количество таких людей возросло на 3%.

По данным SuperJob, в случае потери дохода 13% россиян могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% финансовой "подушки безопасности" хватит на период от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года – 8%.

По сути, все это означает, что в случае новых финансовых потрясений, которые отнюдь не исключены, при условии массовой потери россиянами работы, в категории нищих может оказаться до половины населения страны.

Куда уходят сбережения?

По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, сбережения граждан в стране начали сокращаться во время пандемии, и сейчас их доходы значительно отстают от растущей инфляции.

По данным Росстата, по итогам 2021 года доходы граждан вырастут на 3,5%. При этом, что общая инфляция в России по итогам ноября составила 8,4%, а продуктовая инфляция превысила 10%.

"При небольшом росте доходов, из-за роста цен, люди тратят все больше средств на те же товары, что и раньше. Вот и получается, что возможностей для создания сбережений становится все меньше", – пояснил "Утру" Павел Сигал.

Говоря о причинах сокращения сбережений россиян, финансовый эксперт и сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова считает, что население фактически призвали избавиться от денег.

"Прежде всего, это льготная ипотека, так как деньги ушли на первоначальный взносы, а также это безумный рост цен. Население вынуждено скупает все, потому что завтра цена вырастет. И это при том, что доходы в 2021 году выросли далеко не у всех. Получается, что все это время население и подъедало свои "подушки" и закупались товарами", – говорит Самойлова.

Опасные перспективы

В ответе на вопрос, чем грозит россиянам стремительное сокращение сбережений опрошенные "Утром" эксперты вполне единодушны.

"Гражданам такое избавление от денег грозит финансовой ямой. Ничего хорошего в этом нет", – считает Светлана Самойлова.

По мнению Павла Сигала, текущая ситуация грозит гражданам снижением покупательской способности.

"Люди будут приобретать все меньше товаров, постепенно отказываясь от второстепенных потребностей, концентрируясь на самом необходимом. Для экономики эта тенденция означает снижение оборотов и прибыли, а для бюджета страны грозит падением наполняемости", – резюмирует эксперт.

В наиболее уязвимой ситуации априори оказываются держатели кредитов, и в первую очередь ипотеки. Последние, в условиях потери источника дохода, рискуют не просто остаться "на бобах", но и оказаться на улице, чему явно способствуют условия т.н. "льготной" ипотеки с заниженным первоначальным взносом и упрощенной проверкой финансовой устойчивости.

Что делать?

"Чтобы удержаться в сложившейся ситуации, нужно заново формировать резервы. И не тратить деньги по первому зову. Цены продолжат рост. Покупайте то, что реально нужно. А не то, что вам навязывают", - советует Светлана Самойлова.

По мнению Павла Сигала, тем, кто в сегодняшней ситуации оказался почти без сбережений необходимо придерживаться трех несложных принципов:

"Нужно постараться максимально избавиться от кредитов (если есть возможность – закрыть и не брать новые займы, если нет – рефинансировать, найти более выгодные условия). В ситуации сокращения доходов постоянные платежи банку могут стать со временем слишком тяжелой нагрузкой. Второе – вести семейный бюджет, грамотно планировать расходы, отказаться от ненужных трат, учиться экономить. И третье – искать дополнительные возможности для получения дохода".

По мнению эксперта, это может увеличить поступление денег в семью, а возможно и стать запасным вариантом на случай потери работы или сокращения зарплаты на основном месте.

Тщательнее заниматься планированием собственного бюджета вне зависимости от достатка советует управляющий партнер коммуникационного агентства SVOBODA Марк Шерман. По его словам, даже когда нет возможности откладывать деньги, всегда есть возможность просчитать, в какую сумму нужно уложить свои расходы за месяц, и сколько можно потратить на день.

"Когда вы занимаетесь такими подсчетами, то у вас могут появляться мысли об источнике дополнительного заработка. Любое регулярное планирование бюджета расширяет кругозор, потому что люди начинают продумывать все больше вариантов, как им заработать нужную сумму. Соответственно, финансовое самообразование ведет к тому, что будут появляться какие-то возможности, тем более, что есть много способов заработка онлайн", – резюмирует Шерман.