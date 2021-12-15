Киев вынужден будет закупать топливо по очень высоким спотовым ценам

В случае суровой зимы Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в феврале. Впрочем, в настоящее время стране хватает запасов голубого топлива. К такому выводу пришел директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя РИА "Новости" последние данные показателей отечественных ПГХ.

"Бывали периоды, когда в конце сезона у нас были излишки запаса газа и этот (предыдущий – ред.) тоже таким же был изначально. Это не означает, что газа не хватит, это означает ровно то, что они опустились до уровня начала закачки", – сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас запасов голубого топлива достаточно, но проблемы могут возникнуть в феврале наступающего года.

"Все будет зависеть от суровости зимы… Газа может не хватить, тогда его придется покупать по спотовым очень высоким ценам", – подчеркнул Бортник.

Ранее сегодня российский "Газпром" сообщил в своем телеграм-канале, что запасы природного сырья в подземных хранилищах Незалежной почти упали до уровня начала закачки и составляют 15,34 млрд куб, что ниже показателя 2020 г. на 39,2%, т.е. на 9,9 млрд кубов.

Напомним, накануне стало известно о планах украинского правительства перевести местные ТЭС и ТЭЦ на газ из-за острого дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. А точнее, не проблем, а нежелания киевского режима закупать "лампочку Ильича" у белорусов и России. Кроме того, постмайданные вожди сделали все, чтобы оставить неньку без антрацита, добываемого в ДНР и ЛНР.

