Суровая зима может оставить Украину без газа - эксперт

Суровая зима может оставить Украину без газа - эксперт
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Киев вынужден будет закупать топливо по очень высоким спотовым ценам

В случае суровой зимы Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в феврале. Впрочем, в настоящее время стране хватает запасов голубого топлива. К такому выводу пришел директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя РИА "Новости" последние данные показателей отечественных ПГХ.

"Бывали периоды, когда в конце сезона у нас были излишки запаса газа и этот (предыдущий – ред.) тоже таким же был изначально. Это не означает, что газа не хватит, это означает ровно то, что они опустились до уровня начала закачки", – сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас запасов голубого топлива достаточно, но проблемы могут возникнуть в феврале наступающего года.

"Все будет зависеть от суровости зимы… Газа может не хватить, тогда его придется покупать по спотовым очень высоким ценам", – подчеркнул Бортник.

Ранее сегодня российский "Газпром" сообщил в своем телеграм-канале, что запасы природного сырья в подземных хранилищах Незалежной почти упали до уровня начала закачки и составляют 15,34 млрд куб, что ниже показателя 2020 г. на 39,2%, т.е. на 9,9 млрд кубов.

Напомним, накануне стало известно о планах украинского правительства перевести местные ТЭС и ТЭЦ на газ из-за острого дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. А точнее, не проблем, а нежелания киевского режима закупать "лампочку Ильича" у белорусов и России. Кроме того, постмайданные вожди сделали все, чтобы оставить неньку без антрацита, добываемого в ДНР и ЛНР.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Бандерлогам наплевать на народ Украины. Они сами будут в тепле и сытости. Нацисты и те думали о народе Германии, правда гнали как скот на убой. Здесь хохлоебы идут рука в руку.Березки их ждут!!!
Гость338782
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до чего же вы, кацапня, убогие создания? писать такую херотень? ну теперь понятно - вы все <цензура>
Гость338918
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Гость337665
А тебе, что от этого?
Лично мне, после всего <цензура> что незалежная делает в сторону РФ глубоко фиолетово что у них там с хранилищами. Но сейчас, пока есть транзит газа из РФ, хохлы по сути за счёт РФ получают прибыль для транспортировки собственного газа, который они отнимают из трубы по так называемому реверсу. Т.е. если убрать все мелочи, то за то что в незалежной потребители получают газ, платит Газпром. Вот это нужно прекращать.
Гость337665
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Гость337836
И это правильно, они теперь самостийные и незалежные вот пусть и отапливаются своим самостийным газом и жрут свой незалежный кизяк.
А тебе, что от этого?
Гость337836
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И это правильно, они теперь самостийные и незалежные вот пусть и отапливаются своим самостийным газом и жрут свой незалежный кизяк.
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