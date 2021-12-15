Берлин тянет время для перестраховки, считают журналисты

На фоне недавнего заявления немецкого МИД, пригрозившего срывом "Северного потока – 2", действующий канцлер занял весьма двусмысленную позицию. Глава федерального правительства Германии полагается на Евросоюз в крайне важном для немцев вопросе, который касается цен на газ, пишут журналисты французской газеты Les Echos

Как считает политолог Александр Граф Ламбсдорфф, неоднозначная позиция канцлера, оказавшегося меж двух огней, вполне осознанна: тем самым Шольц оставляет за Берлином возможность переговоров в случае вторжения России на Украину – даже если процесс сертификации "Северного потока – 2", вполне вероятно, завершится не ранее начала осени 2022 года.

Решение немецкого регулятора, надо сказать, болезненно не только для немецких потребителей, но всего Евросоюза, который сам же подбивает газовую директиву палками в колеса проекту. Россия обеспечивает 40% газовых потребностей ЕС, и 27 членов Евросоюза не могут прийти к единому мнению по поводу газопровода. Отказ от "Северного потока – 2" приведет лишь к фатальному подорожанию газа.

Однако вместе с тем неопределенность преемника Ангелы Меркель вызывает неясность в дальнейших действиях нового состава немецкого кабмина. Шольц лишь указал, что постепенно по мере декарбонизации экономики страны "Северный поток – 2" будет утрачивать свое значение. Хотя именно этот газопровод стал причиной раскола в его партии СДПГ. Сторонник проекта – бывший федеральный канцлер Герхард Шредер, а второй соратник по социал-демократической партии, Рольф Мютцених, заявил, что Германии необходимо приложиться по максимуму, чтобы "положить конец раскручиванию спирали угроз".

Ранее Евродепутат Николя Бей заявил, что Брюсселю необходимо отменить антироссийские санкции и оставить Москву в покое.