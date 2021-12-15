Украине придется заключить с "Газпромом" контракт на прямые поставки топлива

Украине придется заключить с "Газпромом" контракт на прямые поставки топлива
Фото: depositphotos.com
У властей Незалежной мало возможностей улучшить ситуацию в энергетическом секторе страны

Дефицит топлива в подземных газовых хранилищах вынудит Украину подписать с "Газпромом" контракт на прямые поставки сырья в республику. Такой прогноз дал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя сегодняшнюю информацию российского монополиста о заполненности украинских ПГХ.

Эксперт указал, что у современной Незалежной остались лишь два источника получения голубого топлива – собственная добыча и реверс. Исходя из того, что уже к середине декабря страна пришла к минимальным объемам в хранилищах, можно сделать вывод – сырья не хватит на отопление соборной, считает специалист.

"Вскоре они придут к таким значениям, которых никогда не было. Украина с большой вероятностью будет вынуждена заключить новый контракт с "Газпромом", – сказал "Ленте.ру" Пикин.

Теоретически Украина могла бы организовать поставки СПГ из Европы через газовую систему ЕС, отметил эксперт. Однако сегодня страны континента сами испытывают дефицит в топливе, поэтому такой вариант маловероятен, подчеркнул Пикин.

"У них и так сейчас максимальные цены на газ за всю историю, и лучше уже не будет. Поэтому самое очевидное решение – это заключение контракта с "Газпромом"", – повторил специалист.

При этом он предполагает, что из-за политических воззрений сегодняшнего Киева, там всячески будут избегать подобного сценария, что только навредит Украине. А решать этот вопрос придется не позднее февраля 2022 года, подытожил Пикин.

Ранее в среду, 15 декабря, "Газпром" сообщил, что запасы природного газа в украинских хранилищах почти упали до уровня начала закачки и составляют 15,34 млрд куб, что ниже показателя 2020 г. на 39,2%, т.е. на 9,9 млрд кубов. Киевский эксперт Руслан Бортник уверен, что сейчас ситуация с топливом ничем не угрожает украинцам, однако он также согласился, что при суровой зиме проблемы возникнут в феврале.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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