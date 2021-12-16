"Газпром" упрекнули в стремлении побольше заработать

"Газпром" упрекнули в стремлении побольше заработать
Фото: depositphotos.com
Рыночные отношения перестали устраивать некоторых европейцев

В этом году резко обострилась ситуация на энергетическом рынке Европейского союза. Местные политики пытались сделать все для того, чтобы создать российскому "Газпрому" трудности в работе, однако по итогу сами оказались в накладе. Политика европейцев привела к тому, что цены на газ резко подскочили. Теперь же попавшие впросак иностранцы начинают обвинять в своих проблемах Россию.

Введение рыночного регулирования в сфере закупок энергетических ресурсов вышло Европе боком. В конце концов дошло до того, что голубое топливо стало стоить значительно дороже. А теперь в ЕС заявляют, что во всем виноват российский "Газпром", которому выгодно удерживать цены на высоком уровне. С таким заявлением выступил представитель норвежской компании, которая занимается исследованиями в области энергетики.

По словам Карлоса Торреса Диаса, "Газпром" стремится максимально использовать сложившуюся ситуацию и старается продать как можно больше голубого топлива по завышенной цене. Почему европейца-капиталиста удивляет желание коммерческой организации использовать сложившуюся на рынке ситуацию, не совсем понятно.

Диас отметил, что наш энергогигант мог бы обрушить цены на газ за счет наращивания экспорта, однако вместо этого продает голубое топливо так, чтобы не поднимать объемы поставок до точки обесценивания газа, отмечает телеканал "360". Норвежца очень расстраивает, что российская компания действует в своих интересах, а не в интересах Европы.

Стоит отметить, что в ряде государств сложилась тяжелая ситуация с энергетическими ресурсами. Некоторые считают, что вскоре Украине придется заключить прямой контракт с "Газпромом" на поставку топлива.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость338971
Пожаловаться Ответить
Какая то странная позиция. Сами гадят и Газпрому и России по максимуму, а в обратку требуют соблюдать их интересы. Слишком забористую траву стали курить в европии. Совсем берега попутали от наркотического бреда
Гость338779
Пожаловаться Ответить
Бизнес, ничего личного
1
новости партнеров

Германия объявила двух дипломатов из России персонами нон грата

Об этом заявили в немецком МИД

Кому выгодно: экономист пояснил отказ ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Брюссель пытается бороться с высокими ценами на природное сырье

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей