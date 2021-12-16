Рыночные отношения перестали устраивать некоторых европейцев

В этом году резко обострилась ситуация на энергетическом рынке Европейского союза. Местные политики пытались сделать все для того, чтобы создать российскому "Газпрому" трудности в работе, однако по итогу сами оказались в накладе. Политика европейцев привела к тому, что цены на газ резко подскочили. Теперь же попавшие впросак иностранцы начинают обвинять в своих проблемах Россию.



Введение рыночного регулирования в сфере закупок энергетических ресурсов вышло Европе боком. В конце концов дошло до того, что голубое топливо стало стоить значительно дороже. А теперь в ЕС заявляют, что во всем виноват российский "Газпром", которому выгодно удерживать цены на высоком уровне. С таким заявлением выступил представитель норвежской компании, которая занимается исследованиями в области энергетики.

По словам Карлоса Торреса Диаса, "Газпром" стремится максимально использовать сложившуюся ситуацию и старается продать как можно больше голубого топлива по завышенной цене. Почему европейца-капиталиста удивляет желание коммерческой организации использовать сложившуюся на рынке ситуацию, не совсем понятно.

Диас отметил, что наш энергогигант мог бы обрушить цены на газ за счет наращивания экспорта, однако вместо этого продает голубое топливо так, чтобы не поднимать объемы поставок до точки обесценивания газа, отмечает телеканал "360". Норвежца очень расстраивает, что российская компания действует в своих интересах, а не в интересах Европы.

Стоит отметить, что в ряде государств сложилась тяжелая ситуация с энергетическими ресурсами. Некоторые считают, что вскоре Украине придется заключить прямой контракт с "Газпромом" на поставку топлива.