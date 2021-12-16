Минск снова хочет взять в долг

Экономическая ситуация в белорусском государстве далека от позитивной. Сейчас Минск стал еще одним объектом бесконечных нападок западных государственных деятелей. Кроме того, коллективный Запад один за другим наносит санкционные удары по Республике. На этом фоне минские власти планируют обратиться к старшему товарищу – Москве с просьбой о многомиллиардном кредите.



Такими планами белорусской администрации поделился первый замглавы правительства Республики Николай Снопков. Государственный деятель отметил, что в Минске не собираются паниковать из-за недружественных действий западных держав. Приличная сумма денежных средств Белоруссии сейчас заморожена в зарубежных банках-корреспондентах.

Высокопоставленный белорус отметил, что, по последним данным, заблокированные средства исчисляются суммой примерно в 200 тысяч долларов. Такое положение дел Снопков не считает критическим. Тем более, что на выручку всегда может прийти Российская Федерация.

Сейчас минские финансовые эксперты прорабатывают проект по оформлению кредита у российской стороны. Данные денежные средства необходимы Республике для рефинансирования государственного долга. Общая сумма займа составит 3,5 миллиарда долларов. Этих денег белорусскому государству хватит для того, чтобы решить свои насущные проблемы. Слова политического деятеля приводит информационное агентство "Белта".

К слову, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не будет прибегать к "мелочной мести" западным странам.