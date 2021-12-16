Немцы решили отложить сертификацию "Северного поток – 2" до лета 2022 года – СМИ

Немцы решили отложить сертификацию "Северного поток – 2" до лета 2022 года – СМИ
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

Конфликтная ситуация вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2" не утихает. Несмотря на все объективные факторы: готовность трубопровода к работе, потребность европейцев в российском газе, – энергетические коммуникации так и не введены в эксплуатацию. Более того, по последним данным, сертификация российского проекта откладывается как минимум до лета будущего года.

Такую информацию распространяют в зарубежной прессе. Весьма неприятными известиями поделились журналисты агентства Bloomberg. Зарубежные корреспонденты, ссылаясь на надежных информаторов, пишут, что в первой половине грядущего года никаких решений по российским энергетическим коммуникациям принято не будет.

Журналисты утверждают, что данную информацию им предоставили в немецком регуляторе. Если эта скандальная публикация окажется правдой, то как минимум до июня будущего года наши трубы будут стоят без дела.

К слову, недавно известный немецкий политолог Александр Рар отметил, что Соединенные Штаты Америки стали использовать немецких "зеленых" в борьбе с Российской Федерации. Главная цель этих политиков-экологов – заставить берлинские власти отказаться от сотрудничества с Кремлем и перейти к открытой конфронтации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
крым наш
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Гость337922
А между тем, стоимость газа продолжает расти, и на данный момент достигла 1560 евро.. СП-2 уже окупился, с нового года Газпром начнет уже идти в плюс.
Прогноз-3000 !
Гость337922
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А между тем, стоимость газа продолжает расти, и на данный момент достигла 1560 евро.. СП-2 уже окупился, с нового года Газпром начнет уже идти в плюс.
ГЧ
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Хорошая новость!
Значит на полгода деньги у ЕС есть!!!
Хотя я думал, что ЕС побогаче будет.
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