Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

Конфликтная ситуация вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2" не утихает. Несмотря на все объективные факторы: готовность трубопровода к работе, потребность европейцев в российском газе, – энергетические коммуникации так и не введены в эксплуатацию. Более того, по последним данным, сертификация российского проекта откладывается как минимум до лета будущего года.



Такую информацию распространяют в зарубежной прессе. Весьма неприятными известиями поделились журналисты агентства Bloomberg. Зарубежные корреспонденты, ссылаясь на надежных информаторов, пишут, что в первой половине грядущего года никаких решений по российским энергетическим коммуникациям принято не будет.

Журналисты утверждают, что данную информацию им предоставили в немецком регуляторе. Если эта скандальная публикация окажется правдой, то как минимум до июня будущего года наши трубы будут стоят без дела.

К слову, недавно известный немецкий политолог Александр Рар отметил, что Соединенные Штаты Америки стали использовать немецких "зеленых" в борьбе с Российской Федерации. Главная цель этих политиков-экологов – заставить берлинские власти отказаться от сотрудничества с Кремлем и перейти к открытой конфронтации.