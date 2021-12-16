В России оценили призыв премьера Латвии к новым санкциям против "Северного потока - 2"

Едва ли Брюссель обратит внимание на жест Риги, считает эксперт

Предложение латвийского премьера Кришьяниса Кариньша вынести на обсуждение санкции против "Северного потока – 2" в случае роста напряженности у украинских границ вряд ли дождется ответа. Такое заявление сделал политолог Юрий Светов.

Спикер указал, что многие уже распереживались – все призвали к санкциям против России, а Латвия опоздала. Наконец, премьер-министр разобрался с проблемой. Однако подобные вопросы решать не Латвии, примкнувшей к "кормушке", а донорам Европейского содружества.

Гораздо важнее мнения крайне авторитетной в этом вопросе Латвии, подчеркнул политолог в интервью RT, узнать мнение немецких специалистов по поводу газовых запасов в европейских ПГХ, а также ситуации по поводу роста цен на энергоносители.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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