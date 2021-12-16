В Киеве уже назвали желаемый срок соглашения

"Оператор ГТС Украины" выразил готовность к продлению контракта на транзит газа из Российской Федерации. Такое заявление сделал генеральный директор предприятия Сергей Макогон.

Топ-менеджер сообщил, что оператор уже готов к подписанию соглашения – для минимизации всех вероятных рисков, с которыми может столкнуться Европа в энергетической отрасли, говорится на сайте компании.

Макогон также заявил, что украинская газотранспортная система невероятно надежна и стабильна: топ-менеджер назвал ГТС инфраструктурой, имеющей ряд таких преимущств, как "незаполитизированность" и "гарантированность". ГТС, добавил он, в полной мере соответствует нормам законодательства Европейского союза, весьма надежна и проверена самим временем, а также выступает лучшим, на его взгляд, гарантом безопасности по транзиту топлива.

"Оператор ГТС Украины неоднократно подчеркивал, что лучшей гарантией энергетической безопасности как Украины, так и Европы является продление транзитного контракта по территории Украины. Такого мнения придерживаются и чиновники США и ЕС, которые неоднократно заявляли, что Украина должна оставаться транзитной страной", – высказался Макогон.

В сообщении также указан срок, на который Киев хотел бы заключить соглашение – речь идет о продлении контракта на 15 лет.

Ранее эксперт в энергетической сфере, глава Фонда энергоразвития Сергей Пикин заявил журналистам, что дефицит газа в украинских ПГХ в скором времени вынудит политическое руководство Незалежной подписать с российской стороной контракт на прямые поставки.