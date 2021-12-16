Эксперт назвал последствия от переноса сертификации "Северного потока-2" на полгода

Эксперт назвал последствия от переноса сертификации "Северного потока-2" на полгода
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
В действиях Берлина в отношении российской трубы усматривается политический подтекст

В случае переноса Германией процесса сертификации оператора "Северного потока-2" до лета 2022 года, цены на газ в Европе вырастут еще больше. С таким прогнозом выступил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

К поднятию цен также приводит такой фактор, как низкие объемы голубого топлива в подземные хранилища на европейском континенте.

"Но опять же если Европейский союз это устраивает – пусть платят. Хотя в конце отопительного сезона газа может не хватать. Придется ограничивать еще больше потребление промышленное, как население будет реагировать - это большой вопрос", – сказал специалист "Известиям".

По его словам, население Европы точно не будет радо и безработице, и росту тарифов за коммунальные услуги. А ситуация для потребителей будет очень не простая, подчеркнул Митрахович.

Эксперт считает, что в возможном решении Берлина в отношении сертификации "СП-2" главную роль играет политический подтекст, а не какие-либо бюрократические препоны. По его мнению, Nord Stream 2 AG в сентябре подавал юридически правильно оформленную заявку, которая "вполне учитывала нормы третьего энергопакета и нормы права Германии". Именно ее два месяца рассматривало Федеральное сетевое агентство ФРГ, которое потом приостановило процесс, заметил Митрахович.

"Что ж они два месяца выясняли, соответствует заявка или нет нормам права? Это нужно было два месяца рассматривать? Ну как бы не серьезный подход", – подчеркнул специалист.

Напомним, ранее в четверг, 16 декабря, в СМИ появилась информация о том, что Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины 2022-го принятие решения по сертификации балтийской топливной магистрали. А накануне немецкий политолог Александр Граф Ламбсдорфф предположил, что этот процесс может завершится не ранее начала осени будущего года.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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