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В случае переноса Германией процесса сертификации оператора "Северного потока-2" до лета 2022 года, цены на газ в Европе вырастут еще больше. С таким прогнозом выступил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
К поднятию цен также приводит такой фактор, как низкие объемы голубого топлива в подземные хранилища на европейском континенте.
"Но опять же если Европейский союз это устраивает – пусть платят. Хотя в конце отопительного сезона газа может не хватать. Придется ограничивать еще больше потребление промышленное, как население будет реагировать - это большой вопрос", – сказал специалист "Известиям".
По его словам, население Европы точно не будет радо и безработице, и росту тарифов за коммунальные услуги. А ситуация для потребителей будет очень не простая, подчеркнул Митрахович.
Эксперт считает, что в возможном решении Берлина в отношении сертификации "СП-2" главную роль играет политический подтекст, а не какие-либо бюрократические препоны.
По его мнению,
Nord Stream 2 AG
в сентябре подавал юридически правильно оформленную заявку, которая "вполне учитывала нормы третьего энергопакета и нормы права Германии". Именно ее два месяца рассматривало Федеральное сетевое агентство ФРГ, которое потом приостановило процесс, заметил Митрахович.
"Что ж они два месяца выясняли, соответствует заявка или нет нормам права? Это нужно было два месяца рассматривать? Ну как бы не серьезный подход", – подчеркнул специалист.
Напомним, ранее в четверг, 16 декабря, в СМИ появилась информация о том, что Федеральное сетевое агентство Германии отложило примерно до середины 2022-го принятие решения по сертификации балтийской топливной магистрали.
А накануне немецкий
политолог Александр Граф Ламбсдорфф
предположил, что этот процесс может
завершится не ранее начала осени будущего года.
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