Западный бизнес стал воспринимать республику как токсичное государство

Западные санкции в отношении Белоруссии оказывают существенное влияние на экономику республики, хотя и не в полной мере. Однако Минск уже выкинули из мировой финансовой системы, считает российский политолог Андрей Суздальцев.

Опираясь на свои источники эксперт утверждает, что негативные тенденции уже можно наблюдать за последнее время – ноябрь-декабрь 2021 года.

По его данным, прибыль от реализации нефтепродуктов на внешнем рынке упала на 50%, продажа калийных удобрений также рухнула на 50%, экспорт иных товаров снизился на 30%.

Причина в происходящем заключена не в том, что для Минска закрыты порта в Клайпеде и морские гавани в Эстонии.

"Беларусь выкинули из мировой финансовой системы. Беларусь токсична. С белорусскими компаниями просто не желают связываться. Торговля идет за наличные деньги… Это фиаско, господа!" – написал Суздальцев в соцсети.

Напомним, против Белоруссии целый ряд западных стран, в том числе ЕС ввели несколько пакетов санкций в качестве наказания за исход президентских выборов-2020 и миграционный кризис на польской границе.

На прошлой неделе лидер белорусов Александр Лукашенко, выступая на заседании глав стран ЕАЭС, коснулся темы рестрикций и импортозамещения. Бацька заявил, что государства Евразийского экономического союза могут самостоятельно производить и обеспечить своих граждан памперсами и чипсами.

Ранее же в четверг, 16 декабря, Александр Григорьевич на совещание членов правительства, губернаторов, руководителей предприятий предупредил, что санкционное давление будет лишь усиливаться, а, значит, нужно их воспринимать как данность, несмотря на их негативные последствия, и "спокойно трудиться" дальше.

