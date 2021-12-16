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Цена фьючерсов на газ на европейском рынке впервые с 6 октября 2021 года перевалила за отметку в $1700 за тыс куб., сообщает агентство "Прайм" в четверг, 16 декабря.
Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE сегодня в основном колебалась в районе $1450, но ближе к вечеру начала повышаться. Так, в 19:15 мск цена на сырье достигла $1650, что на 7% выше расчетного показателя среды – в $1545,6.
Мгновениями ранее стоимость росла более чем на 10% и превышала $1700.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Берлин может отложить процесс сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" до лета 2022 года. Вероятно, рынок отреагировал на данную информацию.
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