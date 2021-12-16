Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов впервые с начала октября

Стоимость сырья начала расти к вечеру четверга

Цена фьючерсов на газ на европейском рынке впервые с 6 октября 2021 года перевалила за отметку в $1700 за тыс куб., сообщает агентство "Прайм" в четверг, 16 декабря.

Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE сегодня в основном колебалась в районе $1450, но ближе к вечеру начала повышаться. Так, в 19:15 мск цена на сырье достигла $1650, что на 7% выше расчетного показателя среды – в $1545,6.

Мгновениями ранее стоимость росла более чем на 10% и превышала $1700.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Берлин может отложить процесс сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" до лета 2022 года. Вероятно, рынок отреагировал на данную информацию.

Источник: ПРАЙМ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Немцы решили отложить сертификацию "Северного поток – 2" до лета 2022 года – СМИ

Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

"Газпром" упрекнули в стремлении побольше заработать

Рыночные отношения перестали устраивать некоторых европейцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей