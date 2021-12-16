Франция может погрузить континент во мрак и оставить соседей без тепла

Цены на электроэнергию в Европе взлетели до рекордных значений после того, как французская государственная компания Electricite de France SA неожиданно объявила о приостановке работы двух ядерных реакторов на длительный срок. И это на фоне того, что погода на континенте движется к похолоданию в условиях уже истощенных запасов газа в подземных хранилищах, сообщает Bloomberg.

"EDF собирается закрыть два реактора на своей АЭС в Шо на этой неделе и продлить остановку двух энергоблоков на площадке в Сиво до весны после согласования с регулятором безопасности для замены неисправных труб", – говорится в статье.

Данные объекты составляют почти 10% французских ядерных мощностей.



Эксперты ожидают осложнения ситуации на рынке, поскольку температура в Европе может упасть ниже среднего уровня.

По прогнозам аналитиков, только во Франции пиковый спрос на электроэнергию к концу декабря вырастет на 7% и достигнет 80 гигаватт. Издание напоминает, что Пятая Республика является ключевым поставщиком "лампочки Ильича" в соседние страны, а значит, Германия, Испания, Италия и Великобритания напрямую на себе испытают последствия решения французской стороны.

Так, в 2022 г. электроэнергия в ФРГ подорожает до €230 за мегаватт-час. Январский фьючерс вырос на 52% (до €600), установив антирекорд.

Напомним, на прошлой неделе на севере континента разгорелся конфликт из-за электроснабжения. Швеция не разрешает Норвегии использовать свои сети, чтобы увеличить мощности поставок "лампочки Ильича" в более богатые страны, в частности в Германию, т.к. "тре крунур" самим не хватает тепла. А в Прибалтике начались первые остановки предприятий, не способных оплачивать высокие тарифы за поставки электроэнергии.

