Цены на "лампочку Ильича" в Европе установили антирекорд

Цены на "лампочку Ильича" в Европе установили антирекорд
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Франция может погрузить континент во мрак и оставить соседей без тепла

Цены на электроэнергию в Европе взлетели до рекордных значений после того, как французская государственная компания Electricite de France SA неожиданно объявила о приостановке работы двух ядерных реакторов на длительный срок. И это на фоне того, что погода на континенте движется к похолоданию в условиях уже истощенных запасов газа в подземных хранилищах, сообщает Bloomberg.

"EDF собирается закрыть два реактора на своей АЭС в Шо на этой неделе и продлить остановку двух энергоблоков на площадке в Сиво до весны после согласования с регулятором безопасности для замены неисправных труб", – говорится в статье.

Данные объекты составляют почти 10% французских ядерных мощностей.

Эксперты ожидают осложнения ситуации на рынке, поскольку температура в Европе может упасть ниже среднего уровня.

По прогнозам аналитиков, только во Франции пиковый спрос на электроэнергию к концу декабря вырастет на 7% и достигнет 80 гигаватт. Издание напоминает, что Пятая Республика является ключевым поставщиком "лампочки Ильича" в соседние страны, а значит, Германия, Испания, Италия и Великобритания напрямую на себе испытают последствия решения французской стороны.

Так, в 2022 г. электроэнергия в ФРГ подорожает до €230 за мегаватт-час. Январский фьючерс вырос на 52% (до €600), установив антирекорд.

Напомним, на прошлой неделе на севере континента разгорелся конфликт из-за электроснабжения. Швеция не разрешает Норвегии использовать свои сети, чтобы увеличить мощности поставок "лампочки Ильича" в более богатые страны, в частности в Германию, т.к. "тре крунур" самим не хватает тепла. А в Прибалтике начались первые остановки предприятий, не способных оплачивать высокие тарифы за поставки электроэнергии.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость338972
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Гость337665
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Нет, о твоей развалине-дуркаине, "стране" 404, которой вы без конца вопите про славу, но все 100% только и думаете как сбежать оттуда в ЕС, о котором вы знаете только что там 100 сортов колбасы и заваленные шмотками прилавки. Для вас поход в ЕС сродни походу в ближайший магазин за выпивкой и закуской, потому что вы мыслите желудочно-генитальными категориями и идея поесть и выпить является для вас наиболее понятной.
Гость337665
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Гость338972
Никто не заставлял выпендриваться. ЕС превращается в 404 вслед за самой 404.
Это ты о своей "родине"?
Гость338972
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Никто не заставлял выпендриваться. ЕС превращается в 404 вслед за самой 404.
Гость337836
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Ай-я-яй! А как-же зеленые технологии? Атом вреден только для здоровья идиотов типа Тунберг.
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