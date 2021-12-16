Западные рестрикции существенно ослабляют экономику Республики

Обложенная и ослабленная западными санкциями Белоруссия может оказаться не в силах вернуть России долги по кредитам. Ситуация в экономике Республики довольна непростая. Впрочем, у Москвы есть большой опыт списания задолженностей. Своим мнением на проблему поделился экономист Сергей Хестанов.

Ранее сегодня первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщил о том, что Минск может попросить у Москвы кредит в размере $3,5 млрд. Он отметил, что рестрикции США в отношении белорусского госдолга создают проблемы для его рефинансирования, передает БЕЛТА.

По мнению Хестанова, цифра в $3,5 млрд с экономической точки зрения не является особенно большой для России и навряд ли как-то отразится на бюджете страны даже в случае невозврата.

"А вот для Белоруссии – наоборот. В силу слабости экономики эта сумма выглядит для нее довольно существенно. Для нашего же бюджета она вполне скромная", – сказал "Ленте.ру" эксперт.

Хестанов назвал вопрос возвратности долга довольно сложным. В нем негативную роль могут сыграть общее состояние Республики и ослабленность государства западными ограничениями.

"Впрочем, у России большой опыт списания долгов, а с учетом того, что сумма не является существенной для экономики, глобальными потерями это не грозит. Да и вопрос этот лежит все же вне экономической плоскости", – резюмировал эксперт.

Издание напоминает, что белорусская экономика очень долларизована: около 60% гособлигаций страны номинировано в американской валюте. Банк развития, который кредитует нацпроекты в Республике, имеет в обращении долларовые облигации на 115 млн. Поэтому рестрикции Вашингтона нанесут ощутимый удар по Минску.

Ранее сегодня российский политолог Андрей Суздальцев указал, что санкционное давление Запала в отношении Белоруссии уже оказывают существенное влияние на экономику страны. По его утверждению, Республику выкинули из мировой финансовой системы из-за ее токсичности.

