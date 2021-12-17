В последний раз такая ставка была в 2017 году

ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Теперь она составляет 8,5% годовых, говорится в пресс-релизе. Это произошло седьмой раз за год.

Отмечается, что в последний до такого значения ключевую ставку поднимали в 2017 году.