Стартовало заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"

Стартовало заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Начался новый этап реализации российского проекта

Сегодня, 17 декабря, был запущен важный с экономической и исторической точки зрения процесс. Голубое топливо побежало по трубам второй нитки российской газовой магистрали "Северный поток – 2".

Такой радостной вестью с мировой общественностью поделились представители компании-оператора крупнейшего отечественного энергетического комплекса. В Nord Stream 2 AG также добавили, что все последующие технические шаги также будут освещены в прессе. О них представители компании расскажут отдельно. Известно, что все игроки международной арены проявляют максимальный интерес к российскому трубопроводу. Каждый этап реализации проекта бурно обсуждается за рубежом.

Профильные эксперты компании-оператора отметили, что работы на второй нитке энергетических коммуникаций проходят в соответствии с первоначально утвержденным планом. Ранее такие же процедуры были проведены на первой нитке газопровода.

Данные технические манипуляции необходимы для обеспечения постепенного заполнения труб голубым топливом. В ближайшее время специалисты достигнут необходимого уровня объема и давления в энергетических коммуникациях.

До этого эксперты успешно завершили пусконаладочные работы, которые необходимы для проверки целостности трубопровода.

Тем временем, цены на природное топливо снова растут. Так, стоимость газа на европейском рынке впервые с начала октября подскочила выше 1700 долларов за тысячу кубометров.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Немцы решили отложить сертификацию "Северного потока – 2" до лета 2022 года – СМИ

Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

Две пенсии и премии: какие выплаты положены россиянам к Новому году

В декабре жители страны не останутся без денег

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей