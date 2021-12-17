Начался новый этап реализации российского проекта

Сегодня, 17 декабря, был запущен важный с экономической и исторической точки зрения процесс. Голубое топливо побежало по трубам второй нитки российской газовой магистрали "Северный поток – 2".



Такой радостной вестью с мировой общественностью поделились представители компании-оператора крупнейшего отечественного энергетического комплекса. В Nord Stream 2 AG также добавили, что все последующие технические шаги также будут освещены в прессе. О них представители компании расскажут отдельно. Известно, что все игроки международной арены проявляют максимальный интерес к российскому трубопроводу. Каждый этап реализации проекта бурно обсуждается за рубежом.

Профильные эксперты компании-оператора отметили, что работы на второй нитке энергетических коммуникаций проходят в соответствии с первоначально утвержденным планом. Ранее такие же процедуры были проведены на первой нитке газопровода.

Данные технические манипуляции необходимы для обеспечения постепенного заполнения труб голубым топливом. В ближайшее время специалисты достигнут необходимого уровня объема и давления в энергетических коммуникациях.

До этого эксперты успешно завершили пусконаладочные работы, которые необходимы для проверки целостности трубопровода.

Тем временем, цены на природное топливо снова растут. Так, стоимость газа на европейском рынке впервые с начала октября подскочила выше 1700 долларов за тысячу кубометров.