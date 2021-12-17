В Литве начались массовые увольнения из-за последствий антибелорусских санкций

В Литве начались массовые увольнения из-за последствий антибелорусских санкций
Фото: Serhii Liashonok / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Перевозчики готовятся к крупнейшим финансовым потерям

Руководство Клайпедского порта приняло решение о массовом сокращении персонала после снижения потока грузов из Белоруссии. В дирекции предприятия сообщили, что санкционные меры, наложенные на республику, весьма сильно давят на порт. Часть назначенных грузов не приходит туда с начала 2021 года.

Глава Клайпедского порта Альгис Латакас указал, что предприятие фиксирует снижение товарного объема из соседнего государства. Теперь компания готовится к прекращению транзита, завозимого из Белоруссии. Учитывая объем работ, компания "оптимизировала" свою деятельность за счет увольнения двадцати сотрудников.

Латакас добавил, что белорусские удобрения – немалый процент от перевалки. После прекращения транзита ущерб понесет не только Клайпедский порт, но и компании, которые работают в его пределах. Однако генеральный директор не назвал ожидаемую сумму потерь, лишь указав, что о быстрой компенсации такого объемного потока можно и не думать.

Длительный период времени Клайпеский порт выступал в качестве надежного перевалочного пункта для белорусского транзита, в который входил калий и остальные товары. По состоянию на 17 декабря, в порту работали свыше 250 человек. После введения санкционных мер в отношении белорусской экономики со стороны Соединенных Штатов и Европейского союзза организация начала испытывать проблемы. Во многом они связаны из-за рестрикций, введенных против "Беларуськалия". В самом белорусском МИД заявили, что санкции окажутся губительными и для ряда целых стран.

В Литве уже определились с виновником всех последствий, вызванных западными санкциями против Минска: власти обвинили во всех проблемах главу "Литовских железных дорог". Его намереваются отправить в отставку вместо министров транспорта и иностранных дел. 

Источник: LRT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость337829
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США не оставит без помощи Прибалтику. а вот бульбо-фюреру надо наступить на яички
Гость337882
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"..окажутся губительными и ДЛЯ РЯДА ЦЕЛЫХ СТРАН". может - для целого ряда стран?
Гость ольга
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за что боролись....
Гость337829
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Прибалтика переживет. главное раздавить лукашеску
Шаман
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Так они везде идут, увольнения. Причем по собственному, <цензура> жестокий кадровый дефицит в мире - начал новую миграционную волну.
Гость338972
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Очень хорошая новость на фоне энергетического кризиса. Так их, этих шпротников, довыпендривались, давно пора было зажать им все места железной дверью.
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