Перевозчики готовятся к крупнейшим финансовым потерям

Руководство Клайпедского порта приняло решение о массовом сокращении персонала после снижения потока грузов из Белоруссии. В дирекции предприятия сообщили, что санкционные меры, наложенные на республику, весьма сильно давят на порт. Часть назначенных грузов не приходит туда с начала 2021 года.

Глава Клайпедского порта Альгис Латакас указал, что предприятие фиксирует снижение товарного объема из соседнего государства. Теперь компания готовится к прекращению транзита, завозимого из Белоруссии. Учитывая объем работ, компания "оптимизировала" свою деятельность за счет увольнения двадцати сотрудников.

Латакас добавил, что белорусские удобрения – немалый процент от перевалки. После прекращения транзита ущерб понесет не только Клайпедский порт, но и компании, которые работают в его пределах. Однако генеральный директор не назвал ожидаемую сумму потерь, лишь указав, что о быстрой компенсации такого объемного потока можно и не думать.

Длительный период времени Клайпеский порт выступал в качестве надежного перевалочного пункта для белорусского транзита, в который входил калий и остальные товары. По состоянию на 17 декабря, в порту работали свыше 250 человек. После введения санкционных мер в отношении белорусской экономики со стороны Соединенных Штатов и Европейского союзза организация начала испытывать проблемы. Во многом они связаны из-за рестрикций, введенных против "Беларуськалия". В самом белорусском МИД заявили, что санкции окажутся губительными и для ряда целых стран.

В Литве уже определились с виновником всех последствий, вызванных западными санкциями против Минска: власти обвинили во всех проблемах главу "Литовских железных дорог". Его намереваются отправить в отставку вместо министров транспорта и иностранных дел.