Россия снова отказалась поставлять газ в Европу через Белоруссию

Россия снова отказалась поставлять газ в Европу через Белоруссию
Фото: Xinhua / www.globallookpress.com
Транзита топлива Польше можно не ждать и в субботу

"Газпром" не стал бронировать мощности на поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" на субботу. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на итоги аукциона.

Напомним, накануне компания отказалась поставлять топливо в Европу через Белоруссию – пятничное предложение на аукционе в объеме 89 миллионов кубометров осталось невостребованным на точке входа в польский участок магистрали. Однако с утра ситуация поменялась: транзит сохранился, но мощность упала на 14% по сравнению с обычным объемом прокачки. 

Сегодня на аукцион снова выставили 89 млн кубометров мощностей газопровода, но и они остались невостребованными. Обычно российская сторона покупает 31,4 млн кубометров на транзит.

Ранее сообщалось, что 17 декабря был запущен газ по второй нитке "Северного потока-2". Это необходимо для последующей корректной поставки топлива по трубам. При этом вердикт по сертификации газопровода может быть вынесен лишь летом 2022 года, сообщают СМИ.

До этого Александр Лукашенко несколько раз грозился перекрыть транзит российского газа в Польшу. В Кремле, комментируя заявления белорусского президента, выражали надежду, что никто не будет чинить России препятствия в реализации газовых контрактов.

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Гость337882
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Пшеки ВПЕРДЕ.
Гость337652
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гость
Урааааа!!!!!!! Пшеки подите в <цензура>...... Фашня и прочие гейропецы <цензура>, по примеру дебилов каклов, кизяки собирайте собачьи. Топить будете буржуйку. Ну или срочно тормозу зассанцу Бидону теребонькайте телеграмму: спаси нас от злобной России мы замерзаем на <цензура>....
Ковбои вам пошлют конского <цензура> на обогрев и закусон.
Жорж Помпеду
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Все проавильно! Не фиг плясать под ихнию дудку! товар наш и нам решать кому и когда продавать!
гость
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Урааааа!!!!!!! Пшеки подите в <цензура>...... Фашня и прочие гейропецы <цензура>, по примеру дебилов каклов, кизяки собирайте собачьи. Топить будете буржуйку. Ну или срочно тормозу зассанцу Бидону теребонькайте телеграмму: спаси нас от злобной России мы замерзаем на <цензура>....
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