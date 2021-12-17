Транзита топлива Польше можно не ждать и в субботу

"Газпром" не стал бронировать мощности на поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" на субботу. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на итоги аукциона.

Напомним, накануне компания отказалась поставлять топливо в Европу через Белоруссию – пятничное предложение на аукционе в объеме 89 миллионов кубометров осталось невостребованным на точке входа в польский участок магистрали. Однако с утра ситуация поменялась: транзит сохранился, но мощность упала на 14% по сравнению с обычным объемом прокачки.

Сегодня на аукцион снова выставили 89 млн кубометров мощностей газопровода, но и они остались невостребованными. Обычно российская сторона покупает 31,4 млн кубометров на транзит.

Ранее сообщалось, что 17 декабря был запущен газ по второй нитке "Северного потока-2". Это необходимо для последующей корректной поставки топлива по трубам. При этом вердикт по сертификации газопровода может быть вынесен лишь летом 2022 года, сообщают СМИ.

До этого Александр Лукашенко несколько раз грозился перекрыть транзит российского газа в Польшу. В Кремле, комментируя заявления белорусского президента, выражали надежду, что никто не будет чинить России препятствия в реализации газовых контрактов.

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямал-Европе" закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион.