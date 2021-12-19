Москву не удастся сломить: на Западе опасаются последствий после отключения России от SWIFT

Москву не удастся сломить: на Западе опасаются последствий после отключения России от SWIFT
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Миру придется искать аналог действующей платежной системе

Отключение Российской Федерации от международной системы SWIFT, вероятнее всего, окажется серьезной проблемой для Москвы. Однако даже такие крайние меры не сломят экономику страны – в перспективе, считают медиа, проиграют сами западные государства.

В последнее время Кремль часто наталкивается на обвинения от иностранных государств, которые утверждают, что Россия наращивает свой военный потенциал у украинских границ. Эта тема используется в качестве предлога многими общественниками и политиками, требующими отключить РФ от международной платежной системы.

Обозреватель полагает, что международное сообшество не заинтересовано в тотальной экономической блокаде России – хотя бы из принципа политической нетральности. Журналист полагает, что Москва основательно подготовилась за несколько лет: страна живет под санкциями с 2014 года. Именно тогда Соединенные Штаты предложили воздействовать на государство путем отключения от SWIFT.

"Банковские организации с иностранными партнерами перейдут на альтернативные средства коммуникации – телекс, телефон и электронную почту. Что касается транзакций, они перекочуют в Систему передачи финансовых сообщений. Это российский аналог SWIFT. Поначалу СФПС будет давать сбои, однако за счет инвестиций систему ускорят в работе", – пишет The Economist.

Запад же испытает серьезнейший эффект отдачи – все последствия подорванного состояния экономики крупнейшей страны в мире ощутит, прежде всего, Европейский союз, в котором 35% газа приходит из России. Где, вдобавок, имеется 350 млрд долларов активов ЕС. 

Затем, продолжил автор, отношения между Штатами с союзниками начнут деградировать. США и ЕС придется искать замену для SWIFT и конкурировать в этой области с вездесущим Китаем.

Ранее на Западе оценили "адские санкции", которыми Джо Байден пригрозил России.

Источник: The Economist ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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