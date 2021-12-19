Миру придется искать аналог действующей платежной системе

Отключение Российской Федерации от международной системы SWIFT, вероятнее всего, окажется серьезной проблемой для Москвы. Однако даже такие крайние меры не сломят экономику страны – в перспективе, считают медиа, проиграют сами западные государства.

В последнее время Кремль часто наталкивается на обвинения от иностранных государств, которые утверждают, что Россия наращивает свой военный потенциал у украинских границ. Эта тема используется в качестве предлога многими общественниками и политиками, требующими отключить РФ от международной платежной системы.

Обозреватель полагает, что международное сообшество не заинтересовано в тотальной экономической блокаде России – хотя бы из принципа политической нетральности. Журналист полагает, что Москва основательно подготовилась за несколько лет: страна живет под санкциями с 2014 года. Именно тогда Соединенные Штаты предложили воздействовать на государство путем отключения от SWIFT.

"Банковские организации с иностранными партнерами перейдут на альтернативные средства коммуникации – телекс, телефон и электронную почту. Что касается транзакций, они перекочуют в Систему передачи финансовых сообщений. Это российский аналог SWIFT. Поначалу СФПС будет давать сбои, однако за счет инвестиций систему ускорят в работе", – пишет The Economist.

Запад же испытает серьезнейший эффект отдачи – все последствия подорванного состояния экономики крупнейшей страны в мире ощутит, прежде всего, Европейский союз, в котором 35% газа приходит из России. Где, вдобавок, имеется 350 млрд долларов активов ЕС.

Затем, продолжил автор, отношения между Штатами с союзниками начнут деградировать. США и ЕС придется искать замену для SWIFT и конкурировать в этой области с вездесущим Китаем.

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