Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз

Инфляция в 2022 году составит 6-7%. Такой прогноз дал независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. И хотя это меньше, чем 8-9% в текущем году, но в целом будет создаваться впечатление более сильного подорожания, поскольку на некоторые товары цены вырастут на 50%.

Обычно факторами роста цен является инфляция издержек и инфляция спроса. Со спросом все просто: ценник повышается, когда товар пользуется повышенной популярностью у населения или компаний. Но поскольку реальных доходы россиян сейчас падают, у юридических лиц тоже наблюдаются финансовые трудности, инфляции спроса взяться неоткуда.

А вот инфляции издержек стоит опасаться. Во-первых, в мире растет стоимость углеводородов, в первую очередь, нефти и газа, передает телеканал "360". Во-вторых, дорожают стройматериалы, что сказывается на стоимости недвижимости. Кроме того, рубль девальвируется по отношению к другим мировым валютам, то есть стоимость импортных товаров при пересчете на рубли окажется выше. Учитывая, что в товарной структуре России значительную долю составляют импортные товары, россияне в следующем году столкнутся с выросшими на 50% ценниками по широкому кругу позиций.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему товары в магазине дорожают в разы, а официальная инфляция объявляется гораздо ниже.