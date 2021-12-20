В "Газпроме" пояснили рекордное снижение объемов поставляемого через Белоруссию в Европу топлива

В "Газпроме" пояснили рекордное снижение объемов поставляемого через Белоруссию в Европу топлива
Фото: Marsel Badykshin/ prav.tatarstan/www.globallookpress.com
Поставки газа в Польшу упали на выходных практически до нуля

"Газпром" практически до нуля снизил объем забронированных мощностей на транспортировку голубого топлива в Европу через Белоруссию сначала на субботу, 18 декабря, а затем – и на воскресенье. В компании пояснили такое решение.

Напомним, 18 числа компания выкупила всего 5,2 млн кубометров, 19-го – 4,2 млн. На сегодня, 20 декабря, еще меньше – 3,8 млн кубов. Хотя в доступе у "Газпрома" имеется сразу 89 млн кубов, а за несколько дней до снижения объемов бронировалось около 31 млн кубов в сутки.

В компании рассказали, что поставки голубого топлива по газопроводу "Ямал-Европа" идут по контрактным обязательствам, которые ни в коем случае не нарушаются. Объем же может зависеть от спроса потребителей. 

В прошлом году закончился срок действия долгосрочного контракта по газу между Россией и Польшей. Теперь бронирование мощностей проходит через аукцион. "Газпром" уже не раз резко и сильно снижал объем поставки голубого топлива через Белоруссию.

Президент РБ Александр Лукашенко грозился на фоне миграционного кризиса перекрыть транспортировку газа в Европу по этой трубе. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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