Глава "Нафтогаза" похвастался планом по срыву "Северного потока - 2"

Глава "Нафтогаза" похвастался планом по срыву "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Киев считает проблемы с оператором магистрали собственной заслугой

У Украины имеется план дальнейших юридических действий, цель который заключается в срыве запуска "Северного потока – 2". Такое заявление сделал глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Топ-менеджер указал, что Киев вместе с западными партнерами уже добился отсрочки запуска газопровода сроком более чем на год.. Даже в полностью достроенном виде магистраль так и не ввели в эксплуатацию. Более того, "Нафтогаз", по его словам, приложил руку к приостановке сертификации оператора Nord Stream 2 AG. У украинской стороны есть план юридических действий – он нацелен на дальнейшую отсрочку запуска российской магистрали.

"Это тоже является итогом сотрудничества с партнерами из Соединенных Штатов и Европы", – заявил Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко указал, что американский Сенат выдвинул "Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны". В настоящее время законопроект поддерживают восемь республиканцев. Документ предполагает выделение Киеву военной помощи на сумму 450 миллионов долларов и закрепление за Российской Федерацией статуса "спонсора терроризма" в случае введения ее войск на Украину. Документ также предлагает "немедленное введение" санкционных мер против оператора "Северного потока – 2".

"Поскольку газопровод призван ослабить и изолировать Украину, а также увеличить зависимость Евросоюза от российского газа", – уточнил топ-менеджер.

Сам законопроект, о котором говорит исполнительный директор "Нафтогаза", опубликован на сайте комитета Сената по международным отношениям.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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