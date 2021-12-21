Ошибка России: экономист назвал главного виновника задержки "Северного потока-2"

Ошибка России: экономист назвал главного виновника задержки "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Козни Киева не имеют отношения к реальным проблемам газопровода

На Украине могут сколько угодно заявлять, что это они смогли задержать запуск "Северного потока-2", но в действительности они ни на что не влияют. Помехи эксплуатации газопровода создает сама России. В этом убежден экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что противодействия Киева "Северному потоку-2" увенчались успехом: запуск газопровода отсрочен как минимум на год, и на будущее тоже выработан план.

Кульбака счел такие заверения сомнительными. По его оценке, единственное, что могут представители Украины, – это информировать Европу о возможных последствиях реализации российского газового проекта. Никаких реальных шагов, затрудняющих запуск "Северного потока-2", Киев предпринять не способен.

"До сих пор их усилия не давали ничего, так что не очень понятно, что такого нового они могут изобрести",

– отметил эксперт в комментарии "Ленте.ру".

Впрочем, по его мнению, внешние вредители тут и не нужны – Россия сама успешно справляется с этой ролью, совершая различные просчеты.

"Ошибки нашей страны приводят к тому, что запуск задерживается минимум на полгода",

– подчеркнул экономист.

Ранее немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации "Северного потока", потребовав перевести зарегистрированного в Швейцарии оператора в юрисдикцию Германии. По мнению эксперта, после перерегистрации у экспертов ФРГ не останется причин тянуть с выдачей разрешений на эксплуатацию.

По некоторым данным, сертификация "СП-2" состоится не ранее лета 2022 года.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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