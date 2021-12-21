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На Украине могут сколько угодно заявлять, что это они смогли задержать запуск "Северного потока-2", но в действительности они ни на что не влияют. Помехи эксплуатации газопровода создает сама России. В этом убежден экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что противодействия Киева "Северному потоку-2" увенчались успехом: запуск газопровода отсрочен как минимум на год, и на будущее тоже выработан план.
Кульбака счел такие заверения сомнительными. По его оценке, единственное, что могут представители Украины, – это информировать Европу о возможных последствиях реализации российского газового проекта. Никаких реальных шагов, затрудняющих запуск "Северного потока-2", Киев предпринять не способен.
"До сих пор их усилия не давали ничего, так что не очень понятно, что такого нового они могут изобрести",
– отметил эксперт в комментарии "Ленте.ру".
Впрочем, по его мнению, внешние вредители тут и не нужны – Россия сама успешно справляется с этой ролью, совершая различные просчеты.
"Ошибки нашей страны приводят к тому, что запуск задерживается минимум на полгода",
– подчеркнул экономист.
Ранее немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации "Северного потока", потребовав перевести зарегистрированного в Швейцарии оператора в юрисдикцию Германии. По мнению эксперта, после перерегистрации у экспертов ФРГ не останется причин тянуть с выдачей разрешений на эксплуатацию.
По некоторым данным, сертификация "СП-2" состоится не ранее лета 2022 года.
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