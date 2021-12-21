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Цена на природный газ в Европе превысила $ 2000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость газовых фьючерсов, по данным на 21 декабря, обновила исторический максимум, показав рост 16% за сутки.
Сегодня "Газпром" снова не стал бронировать дополнительный транзит в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". В результате из-за простоя физический поток газа, который высчитывается из разницы между уточненными заявками на прокачку и объемом реверса в Польшу, остановился.
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