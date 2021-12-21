"Северный поток-2" рискует навсегда остаться проектом - эксперт

"Северный поток-2" рискует навсегда остаться проектом - эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Россия строительством газопровода решала политическую задачу, считает экономист

"Северный поток-2" рискует никогда не запуститься. Реализация проекта в рамках действующего европейского законодательства не позволит России достичь с помощью газопровода политических целей, а с экономической точки зрения данная магистраль стране не нужна. Такого мнения придерживается экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака.

"Вопрос о том, будет ли вообще запущен "Северный поток-2" сводится к тому, найдут ли Россия и Европа какой-то компромисс. По сути, единственная страна, которой действительно нужен этот газопровод – Германия, которая получит распределительный хаб и рабочие места", – сказал "Ленте.ру" эксперт.

По его словам, у РФ и без "СП-2" хватает мощностей для транспортировки нашего газа европейским покупателям, причем их даже больше, чем страны континента могут потенциально потреблять.

"Именно поэтому "Северный поток-2" – на 90% политический, а не экономический проект", – сказал Кульбака в стиле украинских и западных аналитиков и политиков.

Если Москва согласится запустить газопровод на условиях ЕС, то весь политический эффект проекта будет равен нулю, считает экономист. Он убежден, что магистраль возводилась исключительно ради того, чтобы транспортировать российский газ в обход Украины.

"Вот и вся история: экономически России "Северный поток-2" не нужен, а если он не выполнит и своих политических задач, то проект и вовсе не будет иметь никакого смысла", – резюмировал Кульбака.

Ранее сегодня он тому же изданию заявил, что Незалежная нисколько не влияет на решения по запуску "СП-2". В действительности, помехи эксплуатации газопровода создает сама Москва, уверен специалист.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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