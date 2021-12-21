У российского монополиста все идет согласно плану

Все свои обязательства перед иностранными клиентами "Газпром" выполняет. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правления российского концерна Сергей Куприянов.

Так он прокомментировал изданию The Bell информацию о приостановке прокачки газа по трубопроводу "Ямал – Европа", по которому топливо транзитом через Белоруссию и Польшу идет в Германию.

"У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям – это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим все по плану", – подчеркнул Куприянов.

Напомним, во вторник, 21 декабря, физические остановились поставки российского сырья через "Ямал-Европа". Причиной этого стало решение "Газпрома" не бронировать мощности для транзита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал остановку "коммерческой историей". По его словам, нет никакой связи между данным решением отечественного монополиста и заполнением второй нитки "Северного потока-2" топливом, о чем сообщалось 17 декабря.

