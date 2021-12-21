Энергогигант продолжает вести свою политику

Отечественная энергетическая компания "Газпром" снова решила отказаться от бронирования мощностей на польском участке трубопровода "Ямал-Европа". Такие действия оказывают серьезное влияние на европейский рынок голубого топлива.



Как отмечают аналитики "Интерфакса", вечером 21 декабря завершился аукцион, который проводили на специализированной площадке. По его итогам "Газпром" снова оставил без внимания польскую часть трубопровода.

Сейчас эти энергетические коммуникации фактически не работают. На данный момент голубое топливо перекачивается только в реверсном режиме: из немецкого государства на польскую территорию.

Ранее в "Газпроме" заявили, что решения по данному трубопроводу не влияют на исполнение обязанностей компании перед зарубежными клиентами. В компании подчеркнули, что подобные шаги являются внутренней кухней "Газпрома".