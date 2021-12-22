Европейцы и украинцы вынуждены искать виновного в ситуации вовне

Во вторник, 21 декабря, цена на газ в Европе достигла рекордного за всю историю максимума в 2150 долларов за тысячу кубов. На этом фоне из Европы и Украины слышатся обвинения в адрес "Газпрома", что компания намеренно уменьшает объемы поставляемого голубого топлива в Польшу по "Ямал-Европе" и через ГТС Незалежной. Якобы Россия хочет с помощью такого давления заставить Запад поскорее запустить "Северный поток – 2". Однако политики упускают главное, считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

По словам специалиста, в Европе и на Украине забывают о том, что помимо "Газпрома" в этой истории есть еще потребители. Останавливать поставки голубого топлива через Белоруссию в Польшу приходится из-за того, что девать его попросту некуда – покупатели его не приобретают. Поэтому и происходит приостановка бронирования мощностей.

Контрактные обязательства компания выполняет в полном объеме. "Северный поток" и "Турецкий поток" заполнены газом по максимуму. По украинской ГТС в день проходит столько газа, сколько указано в контракте, – 109 млн куб. С Польшей же долгосрочного документа нет, поэтому "Газпром" бронирует выставляемые Варшавой на аукционах мощности, что делать не обязан.

Когда компания не бронирует мощности в Польшу, тогда получается, что поставок по другим трубам хватает, чтобы покрыть запрос. Юшков указывает на то, что Киев оказался умнее Варшавы, заключив с Москвой долгосрочный контракт.

На январь 2022 г. "Газпром" забронировал крайне мало мощностей по "Ямал-Европе", а от украинского аукциона и вовсе отказался, полагая, что спрос будет невелик, отмечает эксперт. Компания просто действует осторожно в таких непростых условиях. Однако если европейцам потребуется больше голубого топлива, "Газпром" всегда сможет докупить необходимый объем на менее долгосрочных аукционах, например суточных.

Пока же Европа не хочет платить за газ две тысячи долларов за тысячу кубов, что понятно. Компания же не хочет продавать топливо по не рыночной цене, что тоже логично, ведь "Газпром" – коммерческое предприятие, напоминает Юшков.

Причиной же таких цен на газ стала "зеленая" политика Европы и низкие объемы энергии, полученные от ветряных электростанций в этом году.