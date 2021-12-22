Россиянам предрекли ослабление рубля после Нового года

Россиянам предрекли ослабление рубля после Нового года
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Пока что валюта держится за счет экспортеров

Курс рубля сейчас во многом определяется геополитическими процессами и реакцией инвесторов, трейдеров и финансовых регуляторов на происходящие в мире события. Учитывая растущую между Россией и Западом напряженность, отток средств из активов в отечественной валюте возможен в любое время, указал экономист, финансовый аналитик Михаил Коган.

В настоящее время рубль держится на отметке в районе 73,5 за американский доллар с помощью экспортеров, которые распродают валюту для погашения налогов. В доходности он ничем уже на порадует – как минимум в ближайшие пару лет. На начало 2022-го, считает Коган, курс рубля окажется в районе 75 за доллар и 85-86 за евро.

Спикер пояснил, что действия органов государственной власти и заявлений официальных лиц в мировых медиа формируют поведение участников рынка и, как следствие, определяют поставки нефти и газа в мировом рынке вместе с "привлекательностью" российких активов.

Любая новостная публикация в ведущих американских ресурсах, которая содержит упоминание Российской Федерации и "войны" способна снизить курс руля на несколько пунктов. А все производные от подобных заявлений легко корректируют ее фондовый рынок.

Что касается монетарной политики, то регуляторы, в целом, провоцируют ослабление рубля. Как только в информационное пространство просочится слух, что Европейский центробанк или Федеральная резервная система проявляет активность по сокращению стимулирующей программы, рынок развивающихся стран, включая российский, столкнется с оттоком, уточняет URA.ru.

Ранее экономист Валерий Миронов рассказывал, какие товары подорожают для россиян вскоре после наступления 2022-го года.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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