Направлявшиеся в Азию из США танкеры с СПГ уже взяли курс на европейские терминалы, где цены стали выгоднее

После рекордного взлета цены на газ в Европе рынок начал сдавать назад. Однако эксперты полагают, что в ближайшее время стоимость тысячи кубометров может превысить даже $3000.

Накануне цена на голубое топливо в Европе достигла исторического максимума – на лондонской бирже ICE вечером во вторник, 21 декабря, давали 2187 долларов за тысячу кубов. Утром в среду цены слегка понизились – до 1980 долларов, сообщает РИА "Новости". Но эксперты уверены, что говорить о преодолении пиковых значений рано.

"На спотовом рынке (…) возможны любые реакции, включая моментный рост и до 3000 долларов за тысячу кубометров",

– допустила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее оценке, главным фактором роста сейчас является погода. Морозы даже в одной из стран ЕС способны тут же взвинтить цены на газ.

Аналогичного мнения придерживается управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. Он напомнил, как в феврале 2021 г. резко подорожал газ в США из-за похолодания в Техасе, передает "Прайм". В Европе, где газ в основном используют для отопления, его стоимость может подняться до любых высот.

Ситуацию усугубляет остановка двух ректоров на атомных станциях во Франции. Вырабатываемую ими электроэнергию надо чем-то замещать, а уровень запасов газа в хранилищах Европы уже снизился до 60%, то есть до уровня, традиционного для февраля. Если будет держаться холодная погода, то топлива европейцам просто не хватит.

Нервозную обстановку на рынке подогревает решение "Газпрома" отказаться от бронирования мощностей газопровода "Ямал-Европа". Сейчас транзит топлива из РФ через Белоруссию и Польшу вообще не осуществляется.

Зато американцы подсуетились. Когда цены на азиатских рынках были выше, танкеры с СПГ из США шли прямиком туда, невзирая на критическую ситуацию в партнерской Европе. Но стоило биржевым котировкам измениться, маршрут судов с американским газом тут же откорректировали – сейчас многие суда взяли курс на порты с терминалами СПГ в Европе.