По оценке чиновника, реальная стоимость электроэнергии в РФ ежегодно понижается

Бывший глава РАО ЕЭС, а ныне спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс весьма эмоционально выступил на конференции "Будущее возобновляемой энергетики России". Его задели сомнения в успешности энергетической реформы, которая была проведена в России в период до 2008 года.

Чубайс напомнил, что благодаря той реформе было закреплено правило, запрещающее поднимать тарифы на электроэнергию выше уровня инфляции. Таким образом, несмотря на регулярную индексацию тарифов, по сути стоимость электроэнергии в России год от года становится меньше.

"Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?"

– высказался Чубайс. Видео с мероприятия, организованного "Ведомостями", он выложил на своей странице в "Фейсбуке", отметив, что сдержать эмоции, отвечая на этот вопрос, он не смог. По его словам, именно изменения, которые были внедрены в РФ к 2008 году избавили страну от инфраструктурных ограничений по темпам экономического роста примерно до 2035 года, передает URA.RU.

Ранее Чубайс признал, что виновен во многих негативных процессах, которые случились в России в последние десятилетия.