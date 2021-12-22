Цены на газ после Нового года вырастут еще больше - эксперт

Подземные хранилища Европы быстрыми темпами истощаются нынешней зимой

Цены на газ после новогодних праздников вырастут еще больше, чем показывает сегодняшний рынок в Европе, прогнозирует заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Так, в среду, 21 декабря, стоимость фьючерсов на январь 2022-го перевалила за отметку выше $2000 за тыс куб.

Он отметил, что сейчас цены вверх толкает вполне объяснимый фактор – в Старом Свете похолодало и, само собой, увеличилось потребление топлива.

"То, что подземное хранилище в Европе быстрыми темпами истощается, создавая дополнительные риски, означает, что цены после Нового года вырастут еще больше", – сказал "Радио 1" эксперт.

Гурвич подчеркнул, что это совсем неплохо для России, поскольку появится возможность продавать голубое топливо по более высокой цене.

Ранее сегодня украинский "Нафтогаз" обратился с жалобой в Еврокомиссию с требованием к "Газпрому" увеличить мощности прокачки сырья по ГТСУ, поскольку Незалежная несет убытки, а на на континенте ощущается глобальный дефицит газа.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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