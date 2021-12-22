Украинскому "Нафтогазу" напомнили об отсутствии у ЕС рычагов, чтобы заставить наш концерн поставлять топливо сверх контрактов

Нынешняя жалоба "Нафтогаза" на "Газпром" в Еврокомиссию по поводу транзита сырья и монопольного права концерна на транспортировку топлива по собственным трубам является полнейшей чушью, которая не имеет под собой никаких адекватных оснований. Об этом заявил экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Последние действия украинской компании можно объяснить тем, что у топ-менеджеров закончились юридические аргументы и в ход пошли "ударные дозы горилки", считает он.

Эксперт напомнил представителям киевского режима, что российский концерн поставляет природное сырье по долгосрочным контрактам, где есть спотовая составляющая, привязка к нефти.

"Но именно напрямую на спот компания не поставляет, да, у нее есть своя площадка, где она тоже продает газ, но это именно наша площадка. Обязать компанию поставлять товар на внешний рынок – это нонсенс", – сказал "Ленте.ру" аналитик.

По его мнению, необоснованная жалоба "Нафтогаза" останется без реакции Брюсселя, а на европейском рынке украинцы ничего не смогут изменить.

"Такое ощущение, что юридические аргументы у них закончились и в ход пошли ударные дозы горилки. Может, корпоративы активно проводятся. В любом случае, это даже не жалоба, а полнейшая чушь", – подчеркнул Пикин.

Ранее стало известно о том, что "Газпром" не забронировал мощности для транзита голубого топлива по трубопроводу "Ямал-Европа", поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась. Еще накануне отечественный монополист заявил о выполнении всех своих обязательств по контрактам.

В среду, 22 декабря, "Нафтогаз" сообщил, что обратился к ЕК с тем, чтобы та заставила "Газпром" увеличить объемы прокачки российского газа через ГТСУ, т.к. украинская компания несет убытки, цены в Европе на сырье растут, а наш монополист не пускает к своей трубе частных добытчиков из РФ и стран Средней Азии.

