Энергогигант уверено гнет свою линию

Российский энергетический гигант "Газпром", похоже, не собирается отказываться от избранной политики. Сегодня, 22 декабря, в ходе суточного аукциона компания в очередной раз не стала бронировать мощности трубопровода "Ямал-Европа".



Поляки с готовностью предлагали забронировать у них мощности в размере почти 90 миллионов кубометров голубого топлива. Однако российские энергетики проигнорировали эту возможность.

Стоит отметить, что "Газпром" уже третий день отказывается от брони мощностей польского участка энергетических коммуникаций.

В связи с этим украинская компания "Нафтогаз" пожаловалась в ЕК на действия российского энергогиганта, выставив ряд собственных требований.