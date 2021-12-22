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Российский энергетический гигант "Газпром", похоже, не собирается отказываться от избранной политики. Сегодня, 22 декабря, в ходе суточного аукциона компания в очередной раз не стала бронировать мощности трубопровода "Ямал-Европа".
Поляки с готовностью предлагали забронировать у них мощности в размере почти 90 миллионов кубометров голубого топлива. Однако российские энергетики проигнорировали эту возможность.
Стоит отметить, что "Газпром" уже третий день отказывается от брони мощностей польского участка энергетических коммуникаций.
В связи с этим украинская компания "Нафтогаз" пожаловалась в ЕК на действия российского энергогиганта, выставив ряд собственных требований.
Украинская компания хочет, чтобы российский концерн предоставил свои возможности другим добытчикам, включая и иностранцам
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