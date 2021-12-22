Украина уговорила Венгрию увеличить поставки газа из Европы

Украина уговорила Венгрию увеличить поставки газа из Европы
Фото: www.pixabay.com
Незалежная нашла способ увернуться от "Газпрома"

В этом году газовая тематика стала одной из самых обсуждаемых в экономической сфере. Европейские страны переживают небывалый кризис, "Газпром" пытается обеспечить всех голубым топливом, а Украина ищет лазейки для того, чтобы загрузить работой свою изношенную ГТС и избежать прямых контрактов с "Газпромом". Сегодня, 22 декабря, стало известно, что украинцам удалось договориться с венграми на поставки энергетических ресурсов.

Такими радостными для киевских властей новостями поделились представители "Оператора ГТС Украины". Так, с первого дня грядущего года стартуют поставки голубого топлива с венгерской территорий в Незалежную.

Представители украинских энергетиков отмечают, что данное решение было принято в рамках обеспечения энергетической безопасности Незалежной. Также киевские политики всеми силами стремятся диверсифицировать источники снабжения государства газом. По всей видимости, таким образом они хотят увернуться от сотрудничества с российским энергетическим гигантом "Газпром".

Сообщается, что украинский оператор поднял гарантированные мощности почти на 30 % и теперь получит доступ к новым европейским источникам энергетических ресурсов.

В компании также подчеркнули, что данное соглашение говорит о высоком уровне удобства венгерско-украинского маршрута транзита голубого топлива. Украинцы уверяют, что подписанный договор очень выгоден обеим странам.

К слову, недавно в России оценили жалобы Киева в Брюссель на "Газпром". Украинцам напомнили, что они не могут заставить наш концерн поставлять топливо сверх контрактов.

Источник: Оператор ГТС Украины ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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