Американский СПГ не спасет европейцев, считает эксперт

Энергетический кризис в Европе привел к тому, что региональный газовый рынок стал более премиальным, чем азиатский. На этом фоне появились сообщения, что американские танкеры с СПГ развернулись на полпути и взяли курс в порты ЕС. В прессе появились сообщения, что Америка спасает союзников, которые "пострадали от игр Газпрома". На самом деле, объяснение гораздо проще: это бизнес, считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он обратил внимание, что СПГ США пошел в Европу, только когда цены на спотовом рынке там стали выше, чем в Азии. Учитывая более короткий путь, расходы на транспортировку тоже сокращаются, что делает европейский рынок еще привлекательнее для американцев.

"Зачем везти в Азию, если в Европе можно продать партию за те же деньги, но быстрее отогнать газовоз обратно за новой партией топлива",

– пояснил эксперт в комментарии "Взгляду".

При этом важный момент: несмотря на широкое освещение в западных СМИ того факта, что танкеры с СПГ США устремились спасать европейцев, на деле за последнее время зафиксировано только три случая, когда газовозы сменили маршрут. И то – на одном из трех судов австралийский газ. Так что говорить о массовом возвращении американских экспортеров на европейский рынок не приходится.

Дело в том, что азиатские страны, не имеющие возможности покрывать свои потребности трубопроводным газом, привыкли покупать СПГ дорого, в отличие от европейцев, которые сейчас предпочитают истощать стратегические запасы топлива, лишь бы не переплачивать. Поэтому разгрузка на европейских СПГ-терминалах – это разовая акция, регулярный сбыт СПГ в Азии для коммерсантов предпочтительнее.

"Проблема в том, что Азии тоже нужен этот газ, а значит, там цены тоже пойдут вверх. Дальше может начаться гонка на выживание между европейским и азиатским газовыми рынками",

– допустил Александр Фролов.

Накануне эксперты предупредили, что при определенных условиях стоимость газа на спотовом рынке в Европе может достичь 3 тыс. долларов за тысячу кубометров. На этом фоне украинский "Нафтогаз" обратился в Еврокомиссию с требованием обязать "Газпром" направлять в Европу дополнительные объемы топлива. Естественно, через территорию Незалежной. В России эту инициативу назвали "чушью".