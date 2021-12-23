Между Азией и Европой обострилась борьба за газ

Между Азией и Европой обострилась борьба за газ
Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Американский СПГ не спасет европейцев, считает эксперт

Энергетический кризис в Европе привел к тому, что региональный газовый рынок стал более премиальным, чем азиатский. На этом фоне появились сообщения, что американские танкеры с СПГ развернулись на полпути и взяли курс в порты ЕС. В прессе появились сообщения, что Америка спасает союзников, которые "пострадали от игр Газпрома". На самом деле, объяснение гораздо проще: это бизнес, считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он обратил внимание, что СПГ США пошел в Европу, только когда цены на спотовом рынке там стали выше, чем в Азии. Учитывая более короткий путь, расходы на транспортировку тоже сокращаются, что делает европейский рынок еще привлекательнее для американцев.

"Зачем везти в Азию, если в Европе можно продать партию за те же деньги, но быстрее отогнать газовоз обратно за новой партией топлива",

– пояснил эксперт в комментарии "Взгляду".

При этом важный момент: несмотря на широкое освещение в западных СМИ того факта, что танкеры с СПГ США устремились спасать европейцев, на деле за последнее время  зафиксировано только три случая, когда газовозы сменили маршрут. И то – на одном из трех судов австралийский газ. Так что говорить о массовом возвращении американских экспортеров на европейский рынок не приходится.

Дело в том, что азиатские страны, не имеющие возможности покрывать свои потребности трубопроводным газом, привыкли покупать СПГ дорого, в отличие от европейцев, которые сейчас предпочитают истощать стратегические запасы топлива, лишь бы не переплачивать. Поэтому разгрузка на европейских СПГ-терминалах – это разовая акция, регулярный сбыт СПГ в Азии для коммерсантов предпочтительнее.

"Проблема в том, что Азии тоже нужен этот газ, а значит, там цены тоже пойдут вверх. Дальше может начаться гонка на выживание между европейским и азиатским газовыми рынками",

– допустил Александр Фролов.

Накануне эксперты предупредили, что при определенных условиях стоимость газа на спотовом рынке в Европе может достичь 3 тыс. долларов за тысячу кубометров. На этом фоне украинский "Нафтогаз" обратился в Еврокомиссию с требованием обязать "Газпром" направлять в Европу дополнительные объемы топлива. Естественно, через территорию Незалежной. В России эту инициативу назвали "чушью".

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

"Нафтогаз" выставил "Газпрому" несколько требований

Украинская компания хочет, чтобы российский концерн предоставил свои возможности другим добытчикам, включая и иностранцам

Прокуратура Нидерландов огласила суммы компенсаций семьям жертв крушения MH17

Потерпевших по делу разделили на несколько категорий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей