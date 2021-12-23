В "Газпроме" назвали срок заполнения второй нити "Северного потока - 2"

продолжениеВ "Нафтогазе" выразили надежду на закрытие "Северного потока - 2"
Остались считанные дни

Первая нитка российского газопровода "Северный поток – 2" находится под рабочим давлением. Такое заявление сделал сегодня, 23 декабря, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Как указал топ-менеджер, вторая нить будет заполнена до рабочего давления до конца текущего года.

Ранее в правлении "Газпрома" заявили, что российская компания в полной мере выполняет перед клиентами свои обязательства. Таким образом в ПАО прокоментировали сообщения о приостановке прокачки газа по "Ямал – Европе".


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

"Нафтогаз" выставил "Газпрому" несколько требований

Украинская компания хочет, чтобы российский концерн предоставил свои возможности другим добытчикам, включая и иностранцам

Прокуратура Нидерландов огласила суммы компенсаций семьям жертв крушения MH17

Потерпевших по делу разделили на несколько категорий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей