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Первая нитка российского газопровода "Северный поток – 2" находится под рабочим давлением. Такое заявление сделал сегодня, 23 декабря, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Как указал топ-менеджер, вторая нить будет заполнена до рабочего давления до конца текущего года.
Ранее в правлении "Газпрома" заявили, что российская компания в полной мере выполняет перед клиентами свои обязательства. Таким образом в ПАО прокоментировали сообщения о приостановке прокачки газа по "Ямал – Европе".
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