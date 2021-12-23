В компании считают, что теперь такая возможность для Киева имеется

"Северный поток – 2" могут не ввести в эксплуатацию в ближайшее время с высокой долей вероятности. Такое мнение выразил глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Вместе с тем украинский экономист считает, что запуск "Северного потока – 2" может не состояться в принципе. Если ранее "Нафтогаз" полагал, что в самом худшем для украинской компании случае газопровод запустят в мае, то теперь, с учетом затягивания процесса, запуск может в принципе отмениться.

Скорее всего, считает топ-менеджер, до конца первого полугодия проект не сдвинется с мертвой точки. В лучшем случае "Газпром" может рассчитывать на запуск газопровода к осени 2022 года, о чем Витренко заявил в интервью для РБК-Украина (заблокировано в России – прим. ред.).

Украинский экономист считает, что российская сторона должна в корне изменить подход к поставкам топлива на европейскую территорию – Москва, по его словам, использует газ в качестве оружия.

Вместе с тем Витренко указал, что украинская компания вынужденно закупает голубое топливо по любым тарифам за отсутствием альтернатив. Собственной добычи не хватает – поэтому государственный монополист ищет средства на международных рынках. Такой тактики придерживается "Нафтогаз" в условиях дефицита газа среди украинского населения и местных предприятий.

"Ведь они производят тепло как для населения, так и для организаций. И "Нафтогаз" в настоящее время закрывает все их потребности", – высказался Витренко.

Ранее "Нафтогаз" обратился в ЕК с жалобой на "Газпром", заявив, что российская компания злоупотребляет своим положением на европейском рынке.