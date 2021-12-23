В Bloomberg выяснили причину приостановки поставок "Газпрома" в Германию

В Bloomberg выяснили причину приостановки поставок "Газпрома" в Германию
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Европе решили переждать пик цен до января

Россия отказалась от дополнительных поставок газа в Европу, поскольку там нет желающих платить рыночную цену. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Обычно "Газпром" заключает с партнерами соглашение, в котором предусмотрен минимальный годовой объем газа, который должен быть поставлен и выкуплен. Стоимость таких поставок рассчитывается по особой формуле, которая дает возможность покупать топливо дешевле, чем на бирже.

"Если покупатель хочет больше газа, он должен платить по преобладающей рыночной ставке",

– поясняет агентство "Блумберг", указывая, что на текущей неделе эта цена превысила 180 евро за мегаватт/час. Учитывая, что еще в начале 2021 года стоимость была менее 20 евро за мегаватт/час, клиенты "Газпрома" не хотят переплачивать. Они предпочитают сейчас тратить накопленное в газовых хранилищах сырье, рассчитывая, что этого хватит до конца года, а там начнется новый цикл годовых поставок.

Ранее "Газпром" остановил подачу газа по трубопроводу "Ямал – Европа" из России в Германию через территорию Белоруссии и Польши. На этом фоне стоимость газа на спотовых рынках Европы достигла исторического максимума, превысив 2000 долларов за тысячу кубометров. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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