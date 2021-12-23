Украинская компания попытается "проскочить" нынешний отопительный сезон, экономя на приобретении сырья из-за нехватки денег

"Нафтогазу" придется закупать газ в ЕС на европейском рынке по цене свыше €1600 за одну тысячу кубометров и даже более. Однако таких средств у компании нет, поэтому она попытается как-то "проскочить" нынешнюю зиму. Такой прогноз дал украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"На всю зиму нужно было порядка 2 миллиардов кубических метров газа, чтобы снизить риски прохождения отопительного сезона, но так как в зиму мы уже вошли, то нужно меньше. Что касается цены, то она будет близкой к биржам стран Евросоюза, это очень дорого, это €1600 евро и выше", – сказал сегодня РИА "Новости" эксперт.

По его данным, "Нафтогаз" несомненно покупал голубое топливо в октябре и ноябре, но после этого стоимость сырья еще больше поползла вверх и, вероятно, закупки приостановились. Может быть, компания что-то приобретает, "но история печальная, так как цены колоссальные".

По мнению экономиста, "Нафтогаз" пытается выйти из сложной ситуации, не покупает много газа в надежде "как-то проскочить" зиму. Получится ли у компании, можно будет увидеть в конце отопительного сезона, заметил специалист.



Кроме того, он уверен, что Киев не станет закупать сырье напрямую у "Газпрома". К тому же, ситуация в Незалежной "относительно стабильная, тарифы для населения на газ не меняются", а все волнения происходят исключительно в студиях телеканалов, подчеркнул Марунич.

Эксперт предполагает, что тарифы в сторону увеличения будут меняться в конце зимы, и вот тогда стоит ждать "каких-то последствий".

Напомним, накануне "Нафтогаз" сообщил, что пожаловался на "Газпром" из-за того, что российский концерн не увеличивает прокачку газа в Европу через украинскую трубу, и потребовали от Брюсселя заставить нашего монополиста поставлять сейчас больше топлива на континент и допустить к своему трубопроводу других отечественных добытчиков, а также из Средней Азии.

В Москве такое требование сочли начавшимися предновогодними корпоративами в Незалежной и перебором "ударных доз горилки".

