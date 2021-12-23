Европейцам стоит присмотреться к деятельности Киева

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции затронул важную тему, касающуюся энергетических ресурсов. Владимир Владимирович решил обратить свое внимание на ситуацию вокруг газовой магистрали "Ямал-Европа". Президент не исключает, что часть голубого топлива обходными путями отправляется на украинскую территорию.



Верховный главнокомандующий напомнил, что на этих энергетических коммуникациях есть труба, соединяющая польскую газотранспортную систему с украинской. По этому участку проходят объемы в размере примерно 3 миллионов кубометров голубого топлива ежесуточно. При этом любопытно, что именно столько газа поступает с немецкой территории в Польшу.

Владимир Владимирович объявил, что с высокой долей вероятности эти энергетические ресурсы в конечном счете отправляются украинцам. Президент Российской Федерации подчеркнул, что его заявление базируется на вызывающих доверие фактах.

На этом фоне лидер россиян дал Европейскому союзу совет обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Было бы неплохо, чтобы европейские (в частности, немецкие потребители) были в курсе, что на самом деле происходит на этом участке энергетических коммуникаций.

Путин считает правильным, чтобы к решению вопроса подключились "определенные инстанции", которым стоит разобраться в сложившейся ситуации.

К слову, недавно стало известно, что украинский энергетический гигант "Нафтогаз" будет вынужден закупать голубое топливо у европейцев по весьма высокой цене в 1600 евро за тысячу кубометров.