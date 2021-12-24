"Газпром" отказывается возобновлять прокачку топлива в Польшу четвертый день подряд

"Газпром" отказывается возобновлять прокачку топлива в Польшу четвертый день подряд
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Транзит через Белоруссию приостановлен

"Газпром" не стал бронировать на аукционе мощности по перекачке голубого топлива в Польшу на пятницу, 24 декабря. Такая ситуация происходит уже четвертый раз за неделю.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные платформы GSA Platform. 

В конце прошлой недели компания начала снижать объем газа, поставляемого в Польшу через Белоруссию по трубе "Ямал-Европа". Во вторник, 21 декабря, "Газпром" вообще отказался бронировать мощности. 

В компании объясняют, что это связано со спросом в Европе. Долгосрочные контракты "Газпром" выполняет, как положено. Однако использует краткосрочные аукционы по запросам потребителей. Сейчас в этом необходимости нет.

Европа отказывает покупать газ по запредельной цене. Последние дни стоимость голубого топлива находится около отметки в две тысячи долларов за тысячу кубов.

Тем временем борьба за топливо между Азией и Европой неожиданно обострилась

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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