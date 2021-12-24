Транзит через Белоруссию приостановлен

"Газпром" не стал бронировать на аукционе мощности по перекачке голубого топлива в Польшу на пятницу, 24 декабря. Такая ситуация происходит уже четвертый раз за неделю.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные платформы GSA Platform.



В конце прошлой недели компания начала снижать объем газа, поставляемого в Польшу через Белоруссию по трубе "Ямал-Европа". Во вторник, 21 декабря, "Газпром" вообще отказался бронировать мощности.

В компании объясняют, что это связано со спросом в Европе. Долгосрочные контракты "Газпром" выполняет, как положено. Однако использует краткосрочные аукционы по запросам потребителей. Сейчас в этом необходимости нет.

Европа отказывает покупать газ по запредельной цене. Последние дни стоимость голубого топлива находится около отметки в две тысячи долларов за тысячу кубов.

Тем временем борьба за топливо между Азией и Европой неожиданно обострилась.